Latihan Perdana Timnas Indonesia Jelang Hadapi Argentina Dijaga Ketat hingga Pinggir Lapangan Ditutupi Kain

LATIHAN perdana Timnas Indonesia jelang hadapi Argentina dijaga ketat hingga pinggir lapangan ditutupi kain. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – langsung latihan di Jakarta pada Kamis (15/6/2023) ini.

Skuad asuhan Shin Tae-yong sudah langsung mengalihkan fokus setelah hasil imbang 0-0 kontra Palestina pada Rabu 14 Juni 2023. Mereka tiba di Jakarta hari Kamis (15/6/2023) ini dan melaksanakan latihan di Lapangan A, Senayan, Jakarta Pusat pada pukul 17.00 WIB.

Namun momen yang tak biasa terjadi pada sesi latihan kali ini. Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, latihan Timnas Indonesia ini mendapat penjagaan super ketat dari para pengawal.

Penjagaan ketat dimulai pada pintu masuk Lapangan A. Pintu masuk dijaga setidaknya oleh tiga pengawal untuk memastikan bahwa orang yang masuk ke Lapangan A bukan sembarangan. Awak media yang meliput pun harus membuktikannya dengan kartu pers.

Orang-orang yang tidak memiliki kepentingan dilarang untuk masuk sama sekali. Tak hanya mendapat pengawalan ketat, pinggir lapangan A dan B pun ditutupi kain hitam. Hal ini bertujuan agar tidak ada masyarakat yang menonton langsung, kendati hanya dari luar lapangan sekalipun.