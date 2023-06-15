Timnas Argentina vs Australia, Socceroos Sudah Belajar dari Kekalahan di Piala Dunia 2022

BEIJING – Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, menatap optimis laga kontra Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Dia memastikan bahwa Timnas Australia sudah belajar dari kekalahan atas Argentina di Piala Dunia 2022.

Ya, Timnas Australia akan melawan Argentina dalam laga uji coba. Pertandingan itu akan digelar di Workers Stadium, Beijing, China, Kamis (15/6/2023) pukul 19.00 WIB.

Jelang laga itu, Australia dihantui oleh catatan buruk dalam pertemuan melawan Argentina yang terjadi di Piala Dunia 2022. Kala itu, Socceroos -julukan Timnas Australia- bersua di babak 16 besar.

Hasilnya, Australia harus kalah dengan skor tipis 1-2. Dua gol Argentina kala itu dicetak oleh Lionel Messi di menit ke-35 dan Julian Alvarez pada menit ke-57.

Australia pun akhirnya terhenti di babak 16 besar, sementara Argentina terus melaju jauh di Piala Dunia 2022. Bahkan, Messi cs keluar sebagai juara di Piala Dunia 2022.

Meski begitu, Arnold tak gentar melawan Australia. Sebab, mereka telah belajar dari kekalahan di Piala Dunia Qatar pada tahun lalu.