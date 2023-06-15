Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Argentina vs Australia, Socceroos Sudah Belajar dari Kekalahan di Piala Dunia 2022

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:14 WIB
Timnas Argentina vs Australia, Socceroos Sudah Belajar dari Kekalahan di Piala Dunia 2022
Laga Timnas Argentina vs Australia di Piala Dunia 2022. (Foto: Reuters)
A
A
A

BEIJING – Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, menatap optimis laga kontra Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Dia memastikan bahwa Timnas Australia sudah belajar dari kekalahan atas Argentina di Piala Dunia 2022.

Ya, Timnas Australia akan melawan Argentina dalam laga uji coba. Pertandingan itu akan digelar di Workers Stadium, Beijing, China, Kamis (15/6/2023) pukul 19.00 WIB.

Timnas Argentina

Jelang laga itu, Australia dihantui oleh catatan buruk dalam pertemuan melawan Argentina yang terjadi di Piala Dunia 2022. Kala itu, Socceroos -julukan Timnas Australia- bersua di babak 16 besar.

Hasilnya, Australia harus kalah dengan skor tipis 1-2. Dua gol Argentina kala itu dicetak oleh Lionel Messi di menit ke-35 dan Julian Alvarez pada menit ke-57.

Australia pun akhirnya terhenti di babak 16 besar, sementara Argentina terus melaju jauh di Piala Dunia 2022. Bahkan, Messi cs keluar sebagai juara di Piala Dunia 2022.

Meski begitu, Arnold tak gentar melawan Australia. Sebab, mereka telah belajar dari kekalahan di Piala Dunia Qatar pada tahun lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192775/hilton_moreira_rela_menjalani_profesi_sebagai_bodyguard_demi_mewujudkan_mimpinya-7AXD_large.jpg
Kisah Eks Persib Bandung Hilton Moreira, Rela Jadi Bodyguard demi Wujudkan Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192746/simak_kisah_miris_7_pemain_bodong_naturalisasi_malaysia_yang_harga_pasarannya_kini_menjadi_nol-7kyA_large.jpg
Kisah Miris 7 Pemain Bodong Naturalisasi Malaysia yang Harga Pasarannya Kini Menjadi Nol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661609/tarik-muharemovic-nyaman-duet-dengan-jay-idzes-kami-ingin-pamer-kualitas-qas.webp
Tarik Muharemovic Nyaman Duet dengan Jay Idzes: Kami Ingin Pamer Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/bek_persib_bandung_julio_cesar_foto_persib.jpg
Persib Ogah Turun Takhta! Racik Senjata untuk Hancurkan Persik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement