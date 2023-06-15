Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lawan Timnas Argentina, Pelatih Australia: Kami Siap Lakukan Apa Saja demi Jegal Lionel Messi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:02 WIB
Lawan Timnas Argentina, Pelatih Australia: Kami Siap Lakukan Apa Saja demi Jegal Lionel Messi!
Lionel Messi kala berlatih bersama Timnas Argentina. (Foto: Reuters)
A
A
A

BEIJING – Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, menatap penuh ambisius laga kontra Timnas Argentina dalam FIFA Matchday Juni 2023. Dia memastikan timnya siap tempur dan bahkan bakal melakukan apa saja demi menjegal Lionel Messi untuk meraih kemenangan.

Ya, Timnas Australia akan melawan Argentina dalam laga uji coba. Pertandingan itu akan digelar di di Workers Stadium, Beijing, China, Kamis (15/6/2023) pukul 19.00 WIB.

Lionel Messi

Megabintang Argentina, Lionel Messi, pun akan ambil bagian dalam laga tersebut. Dia sudah tiba di Beijing bersama pemain lain Timnas Argentina sejak Sabtu 10 Juni 2023.

Kehadiran Messi tentunya diwaspadai betul oleh skuad Australia. Sebab, kemampuan ciamiknya dalam mengolah si kulit bundar bisa membahayakan Australia.

Arnold sendiri memastikan timnya sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk melawan Argentina. Meski Messi membahayakan, Arnold menyatakan bahwa timnya tidak hanya fokus untuk menghentikan Messi.

Telusuri berita bola lainnya
