Beri Pesan Menyentuh untuk Indonesia, Gelandang Timnas Palestina Mohammed Rashid Gabung Klub Liga 1 2023-2024?

BERIKAN pesan menyentuh untuk Indonesia, gelandang Timnas Indonesia Mohammed Rashid gabung klub Liga 1 2023-2024? Mohammed Rashid takjub setelah dalam lima hari terakhir berada di Indonesia.

Sejak Sabtu 10 Juni 2023 malam WIB, Mohammed Rashid bersama staf pelatih dan pemain Timnas Palestina tiba di Indonesia. Mohammed Rashid dan kawan-kawan tiba di Indonesia untuk melakoni laga uji coba kontra Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Rabu, 14 Juni 2023 malam WIB.

Setibanya di Indonesia, seluruh pemain dan staf pelatih Timnas Palestina disambut meriah masyarakat Indonesia. Beragam ucapan mulai dari spanduk hingga karangan bunga dihadirkan masyarakat Indonesia untuk skuad asuhan Makram Daboub tersebut.

Tak hanya di dunia nyata, di dunia maya masyarakat Indonesia juga memberikan dukungan kepada Palestina, khususnya kepada Mohammed Rashid. Banyak pencinta sepakbola Indonesia khususnya fans Persib Bandung memuji Mohammed Rashid.

Sekadar diketahui, Mohammed Rashid sempat berkarier di Indonesia tepatnya bersama Persib Bandung di Liga 1 2021-2022. Saat itu dari 27 pertandingan di Liga 1 2021-2022, Mohammed Rashid mengemas enam gol dan tiga assist.

Kelar pertandingan Timnas Indonesia vs Palestina yang berakhir 0-0, Mohammed Rashid tidak bisa menutupi rasa kecintaannya kepada Indonesia. Gelandang yang identik dengan nomor punggung tiga ini pun mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang diberikan masyarakat Indonesia.