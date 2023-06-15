Jadwal Siaran Langsung Timnas Spanyol vs Italia di Semifinal UEFA Nations League 2022-2023, Live di RCTI

JADWAL siaran langsung Timnas Spanyol vs Italia di semifinal UEFA Nations League 2022-2023 akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh RCTI pada Jumat (16/6/2023) mulai pukul 01.45 WIB.

Spanyol dan Italia akan bertandingan di Stadion De Grolsch Veste, Enschede, Belanda. Laga ini tentunya sangat penting karena menentukan langkah mereka ke final.

Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, mengaku antusias menyambut pertandingan ini. Sang pelatih berusia 61 tahun mengatakan bahwa laga kontra Italia bagaimana final Piala Dunia untuknya.

“Ini adalah kesempatan bersejarah karena kami memiliki dua pertandingan untuk memenangkan gelar dan yang pertama akan menjadi pertandingan hebat melawan Italia, sesuatu yang bisa menjadi final Kejuaraan Eropa atau Piala Dunia,” kata Fuente, dilansir dari situs resmi RFEF, Kamis (15/6/2023).

Fuente mengaku berambisi meraih kemenangan atas Italia. Dirinya menjadikan laga tersebut sebagai pertandingan hidup dan matinya sebagai bentuk keseriusannya.

“Saya akan menghadapinya sebagai pertandingan terakhir dalam kehidupan olahraga saya. Sesuatu yang biasa karena saya selalu menghadapi semua pertemuan seperti ini. Saya merasa bertanggung jawab atas semua yang saya lakukan dan terlebih lagi sekarang, bahwa negara kita berpaling kepada kita,” tambahnya.