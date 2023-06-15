Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Spanyol vs Italia di Semifinal UEFA Nations League 2022-2023, Live di RCTI

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |16:38 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Spanyol vs Italia di Semifinal UEFA Nations League 2022-2023, Live di RCTI
Timnas Spanyol bakal hadapi Italia di semifinal UEFA Nations League 2022-2023 (Foto: Twitter/SEFutbol)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Spanyol vs Italia di semifinal UEFA Nations League 2022-2023 akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh RCTI pada Jumat (16/6/2023) mulai pukul 01.45 WIB.

Spanyol dan Italia akan bertandingan di Stadion De Grolsch Veste, Enschede, Belanda. Laga ini tentunya sangat penting karena menentukan langkah mereka ke final.

 Luis De La Fuente

Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, mengaku antusias menyambut pertandingan ini. Sang pelatih berusia 61 tahun mengatakan bahwa laga kontra Italia bagaimana final Piala Dunia untuknya.

“Ini adalah kesempatan bersejarah karena kami memiliki dua pertandingan untuk memenangkan gelar dan yang pertama akan menjadi pertandingan hebat melawan Italia, sesuatu yang bisa menjadi final Kejuaraan Eropa atau Piala Dunia,” kata Fuente, dilansir dari situs resmi RFEF, Kamis (15/6/2023).

Fuente mengaku berambisi meraih kemenangan atas Italia. Dirinya menjadikan laga tersebut sebagai pertandingan hidup dan matinya sebagai bentuk keseriusannya.

“Saya akan menghadapinya sebagai pertandingan terakhir dalam kehidupan olahraga saya. Sesuatu yang biasa karena saya selalu menghadapi semua pertemuan seperti ini. Saya merasa bertanggung jawab atas semua yang saya lakukan dan terlebih lagi sekarang, bahwa negara kita berpaling kepada kita,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145723/timnas_portugal-oDxI_large.jpg
Daftar Juara UEFA Nations League: Timnas Portugal Paling Banyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145705/cristiano_ronaldo-dsUQ_large.jpg
5 Fakta Timnas Portugal Juara UEFA Nations League 2024-2025, Cristiano Ronaldo Menangis hingga Ukir Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145691/timnas_portugal-xHSh_large.jpg
Hasil Timnas Portugal vs Spanyol di Final UEFA Nations League 2024-2025: Lewat Adu Penalti, Cristiano Ronaldo Cs Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/51/3145665/timnas_prancis_menang_2_0_atas_timnas_jerman_di_perebutan_tempat_ketiga_pada_uefa_nations_league_2024_2025-nvao_large.jpg
Hasil Timnas Jerman vs Prancis di UEFA Nations League 2024-2025: Menang 2-0, Les Bleus Juara 3
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661415/garuda-calling-19-nama-terbaik-masuk-tc-timnas-futsal-menuju-afc-futsal-asian-cup-2026-knt.webp
Garuda Calling, 19 Nama Terbaik Masuk TC Timnas Futsal Menuju AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/28/marc_marquez_2.jpg
Marc Marquez Dapat Dukungan Spesial dari Legenda Barcelona
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement