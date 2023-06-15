Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Kecewa Timnas Indonesia Gagal Bobol Gawang Palestina

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |16:02 WIB
Shin Tae-yong Kecewa Timnas Indonesia Gagal Bobol Gawang Palestina
Shin Tae-yong kecewa dengan kegagalan Timnas Indonesia bobol gawang Palestina (Foto: PSSI)
SHIN Tae-yong kecewa Timnas Indonesia gagal bobol gawang Palestina. Seperti yang telah diketahui, Indonesia gagal memetik kemenangan atas Palestina pada pertandingan FIFA Matchday.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023) malam, Indonesia harus puas menerima hasil imbang tanpa gol 0-0.

Timnas Indonesia

Asnawi dan kawan-kawan sejatinya memang bermain apik sepanjang pertandingan. Secara statistik, Indonesia unggul jauh dari Palestina dalam segi penyerangan. Total, Indonesia memegang 59 persen penguasaan bola dan mencatatkan 12 tembakan dengan 6 di antaranya mengarah ke gawang.

Beberapa kali, kombinasi umpan-umpan pendek skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – juga mampu membongkar lini pertahanan Palestina. Sayangnya, beberapa peluang yang tercipta gagal diselesaikan dengan baik hingga berbuah gol. 

Melihat hasil ini, Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia mengaku kecewa. Pelatih berusia 53 tahun itu mengaku jika dari banyaknya peluang yang anak asuhnya dapat, seharusnya ada dua hingga tiga gol yang dapat tercipta.

"Secara performa, kami bermain sangat baik, tetapi sangat disayangkan skor hasil akhirnya. Seharusnya kami bisa mencetak dua sampai tiga gol. Itu yang disayangkan," ujar Shin Tae-yong.

"Perjalanan kami hanya bisa maju, jadi pastinya kami meneruskan ke depan bagaimana," sambungnya.

