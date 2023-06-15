Momen Lawak Kiper Timnas Palestina Lakukan Selebrasi Cristiano Ronaldo, Suporter Timnas Indonesia: Siuuu

MOMEN lawak kiper Timnas Palestina lakukan selebrasi Cristiano Ronaldo dalam laga kontra Timnas Indonesia. Aksi sang kiper kemudian disambut oleh para suporter yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo dengan kata khas Cristiano Ronaldo, yaitu “Siuuu”.

Timnas Indonesia telah selesai melaksanakan pertandingan persahabatan di FIFA Matchday Juni 2023 kontra Palestina. Laga yang dimainkan pada Rabu 14 Juni 2023 kemarin tersebut berakhir imbang tanpa gol.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sebenarnya tampil apik dengan mampu menciptakan banyak peluang dan menahan gempuran dari Timnas Palestina ketika diserang. Sayangnya, penyelesaian akhir para pemain Timnas Indonesia masih kurang sehingga gol pun tidak ada yang tercipta.

Di luar pertandingan, ada momen yang menghibur para pendukung Timnas Indonesia yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo. Hal ini nampak dalam video yang diunggah oleh akun @rizkyzuhdi di TikTok.

Ketika sedang melakukan pemanasan, seorang kiper Timnas Palestina, Baraa Kharoub, mengeksekusi penalti. Dia sukses mencetak gol dan kemudian berlari ke pinggir lapangan.