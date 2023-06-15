Ketampanan Rafael Struick Disebut Lewati Pratama Arhan, Jadi Idola Baru Timnas Indonesia!

RAFAEL Struick menjadi sorotan di laga Timnas Indonesia vs Palestina yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu, 14 Juni 2023 malam WIB, Bukan hanya karena kemampuan olah bolanya, penyerang 20 tahun itu menjadi sorotan karena penampilan fisiknya.

Memiliki darah Indonesia-Belanda atau biasa disebut Indo, Rafael Struick mempunyai tinggi badan menjulang yakni 185 sentimeter. Tidak hanya tubuh yang tinggi, Rafael Struick dinilai banyak orang memiliki wajah yang rupawan.

Bahkan banyak pencinta sepakbola Tanah Air di Indonesia menilai, ketampanan Rafael Struick mengalahkan fullback kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Sebelumnya, Pratama Arhan selalu menjadi perhatian pencinta sepakbola Tanah Air, khususnya kaum hawa.

Namun, Pratama Arhan kini memiliki pesaing atas nama Rafael Struick. Jadi, akankah status paling tampan di Timnas Indonesia beralih dari Pratama Arhan ke Rafael Struick?

“Arhan minggir dulu, idola cewek baru nih kayaknya,” tulis akun Instagram @memebaritoputera, mengomentari unggahan terbaru Rafael Struick di akun Instagram-nya, @rafaelstruick.

“Enggak capek apa ganteng mulu,” sambung akun @shyella_sa18, mengomentar foto Rafael Struick.