Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketampanan Rafael Struick Disebut Lewati Pratama Arhan, Jadi Idola Baru Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |14:08 WIB
Ketampanan Rafael Struick Disebut Lewati Pratama Arhan, Jadi Idola Baru Timnas Indonesia!
Aksi Rafael Struick di laga Timnas Indonesia vs Palestina. (Foto: PSSI)
A
A
A

RAFAEL Struick menjadi sorotan di laga Timnas Indonesia vs Palestina yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu, 14 Juni 2023 malam WIB, Bukan hanya karena kemampuan olah bolanya, penyerang 20 tahun itu menjadi sorotan karena penampilan fisiknya.

Memiliki darah Indonesia-Belanda atau biasa disebut Indo, Rafael Struick mempunyai tinggi badan menjulang yakni 185 sentimeter. Tidak hanya tubuh yang tinggi, Rafael Struick dinilai banyak orang memiliki wajah yang rupawan.

Rafael Struick

Bahkan banyak pencinta sepakbola Tanah Air di Indonesia menilai, ketampanan Rafael Struick mengalahkan fullback kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Sebelumnya, Pratama Arhan selalu menjadi perhatian pencinta sepakbola Tanah Air, khususnya kaum hawa.

Namun, Pratama Arhan kini memiliki pesaing atas nama Rafael Struick. Jadi, akankah status paling tampan di Timnas Indonesia beralih dari Pratama Arhan ke Rafael Struick?

“Arhan minggir dulu, idola cewek baru nih kayaknya,” tulis akun Instagram @memebaritoputera, mengomentari unggahan terbaru Rafael Struick di akun Instagram-nya, @rafaelstruick.

“Enggak capek apa ganteng mulu,” sambung akun @shyella_sa18, mengomentar foto Rafael Struick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192846/anak_john_herdman_pernnah_mengalahkan_timnas_indonesia_asuhan_shin_tae_yong_di_jakarta_fifacom-Uplu_large.jpg
Kisah Anak Kandung John Herdman Ternyata Pernah Kalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192733/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-KYJF_large.jpg
John Herdman Panggil 12 Pemain Naturalisasi Tambahan ke Timnas Indonesia demi Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192718/timnas_indonesia-6jKC_large.jpg
2 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Alami Kenaikan Harga Pasaran Jelang Akhir Tahun 2025, Nomor 1 Tembus Rp197 Miliar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661415/garuda-calling-19-nama-terbaik-masuk-tc-timnas-futsal-menuju-afc-futsal-asian-cup-2026-knt.webp
Garuda Calling, 19 Nama Terbaik Masuk TC Timnas Futsal Menuju AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/nafian_alionzi_kiper_uganda.jpg
Drama Gila Piala Afrika 2025! Uganda Pakai 3 Kiper dalam 11 Menit dan Langsung Tersingkir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement