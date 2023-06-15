Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sukses Gelar Laga Timnas Indonesia vs Palestina, Wali Kota Surabaya Berharap FIFA Matchday Mampir ke Kota Pahlawan Lagi

Aan haryono , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |13:48 WIB
Sukses Gelar Laga Timnas Indonesia vs Palestina, Wali Kota Surabaya Berharap FIFA Matchday Mampir ke Kota Pahlawan Lagi
Laga Timnas Indonesia vs Palestina berjalan sukses di Stadion Gelora Bung Tomo (Foto: PSSI)
SUKSES gelar laga Timnas Indonesia vs Palestina, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, berharap FIFA Matchday mampir ke Kota Pahlawan lagi. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tersebut dipadati oleh penonton.

Sebelum pertandingan, PSSI telah mengumumkan bahwa seluruh tiket yang dijual, yaitu hingga 40 ribu, telah ludes terjual. Meski Timnas Indonesia tertahan 0-0, laga ini terbilang sukses digelar oleh Surabaya selaku tuan rumah.

Timnas Indonesia vs Timnas Palestina

Sesudah pertandingan, Eri Cahyadi pun berharap agar laga-laga Timnas Indonesia bisa mampir lagi ke Surabaya ke depannya. Sebab, laga kontra Palestina ini merupakan pembuktian dari kotanya.

“Alhamdulillah penonton full dan berjalan lancar. Inilah Surabaya. Semoga nanti matchday berikutnya bisa ditempatkan di Surabaya lagi,” kata Eri, Kamis (15/6/2023).

Stadion Gelora Bung Tomo memang sudah bertaraf internasional imbas perbaikan menjelang Piala Dunia U-20 2023, meski itu gagal terlaksana di Indonesia. Para pemain dari kedua tim pun telah memuji kualitas lapangan yang luar biasa.

“Berarti apa? Kita ini sudah menunjukkan bahwa Surabaya sudah bisa memfasilitasi pertandingan-pertandingan internasional,” tegasnya.

