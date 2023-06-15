Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ternyata Ini Alasan Lionel Messi Lebih Memilih Liburan daripada Lawan Timnas Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |13:41 WIB
Ternyata Ini Alasan Lionel Messi Lebih Memilih Liburan daripada Lawan Timnas Indonesia
Lionel Messi kala membela Timnas Argetina. (Foto: Reuters)
TERNYATA ini alasan Lionel Messi lebih memilih liburan daripada lawan Timnas Indonesia. Menjelang laga FIFA Matchday Juni 2023, berembus kabar bahwa Lionel Messi tidak akan datang ke Indonesia.

Sebelumnya, Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan Timnas Argentina pada Senin, 19 Juni 2023. Banyak yang berhadap, La Pulga -julukan Messi- akan turut hadir dan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Lionel Messi

Namun, Lionel Messi kabarnya justru tak akan datang karena ingin liburan. Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (15/6/2023), ternyata ini alasan Lionel Messi lebih memilih liburan daripada lawan Timnas Indonesia.

Sebelumnya, kabar Lionel Messi akan melewati Indonesia setelah bertanding dengan Australia muncul dari dua jurnalis asal Argentina, Pablo Gravellone dan Leo Paradizo. Kedua jurnalis tersebut memberi konfirmasi melalui cuitan di media sosial Twitter.

“Tim Nasional Argentina berlatih di Beijing untuk pertandingan Kamis melawan Australia. Messi dipastikan melawan Australia, tetapi tidak akan pergi ke Indonesia,” cuit Gravellone.

Tak lama kemudian, Paradizo membalas cuitan tersebut. Dia juga mengonfirmasi Lionel Messi batal datang ke Jakarta.

“Lionel Messi tidak akan datang ke Indonesia, dikonfirmasi,” tulis Paradizo.

Adapun alasan Lionel Messi tidak jadi datang ke Indonesia karena lebih memilih liburan. Hal ini dilakukan Messi karena telah mengalami musim yang padat serta melelahkan secara fisik dan mental.

