Menguak Perbandingan Harga Pasaran Sandy Walsh dan Pratama Arhan

MARI menguak perbandingan harga pasaran Sandy Walsh dan Pratama Arhan di sini. Kedua fullback Timnas Indonesia ini menarik perhatian di FIFA Matchday Juni 2023 ini.

Baik Sandy Walsh maupun Pratama Arhan sama-sama dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Matchday ini. Arhan telah tampil sebagai starter di laga kontra Palestina yang berakhir imbang tanpa gol pada Rabu 14 Juni 2023 ini.

Sayangnya, Sandy Walsh absen dalam laga tersebut karena cedera. Bek kanan KV Mechelen ini sejatinya adalah pemain termahal dalam skuad Timnas Indonesia.

Dilansir dari Transfermarkt, Sandy Walsh memiliki nilai pasaran sekitar 2 juta euro atau setara Rp34,76 miliar. Itu merupakan nilai pasaran tertinggi dalam kariernya.

Nilai pasaran Walsh melonjak semenjak gabung KV Mechelen pada Oktober 2020 silam. Selama membela KV Mechelen, dia telah bermain 95 kali dengan mencetak sembilan gol dan 14 assist.

Sementara itu, Pratama Arhan memiliki nilai pasar sekitar Rp4,35 miliar. Namun, nilai pasaran pemain Tokyo Verdy itu sebenarnya menurun karena itu sempat menyentuh angka Rp5,65 miliar sebelumnya.