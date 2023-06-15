Segini Perbandingan Harga Pasaran Rafael Struick vs Ivar Jenner, 2 Pemain Timnas Indonesia yang Baru Jalani Debut

SEGINI perbandingan harga pasaran Rafael Struick vs Ivar Jenner, 2 pemain naturalisasi yang baru saja jalani debut bersama Timnas Indonesia. Nama Rafael Struick dan Ivar Jenner saat ini tengah ramai dibicarakan pencinta sepakbola Tanah Air lantaran sama-sama baru saja tampil perdana membela Garuda.

Ya, dua pemain naturalisasi muda Tanah Air itu baru saja menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada pertandingan FIFA Matchday menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023 malam WIB.

Rafael Struick dan Ivar Jenner sejatinya merupakan dua pemain yang diproyeksikan untuk ajang Piala Dunia U-20 2023 yang seyogyanya digelar di Indonesia. Namun karena ajang tersebut batal digelar di Indoensia, maka Rafael Struick dan Ivar Jenner dipromosikan langsung untuk bermain di Timnas Indonesia senior.

Pada pertandingan Timnas Indonesia vs Palestina semalam, Rafael Struick tampil sebagai starter dengan berduet bersama Dimas Drajad di lini depan. Sepanjang babak pertama, pemain dari klub ADO Den Haag ini beberapa kali mendapat peluang untuk mencetak gol.

Salah satunya, di pertengahan babak pertama Rafael sempat melesakkan tendangan keras dengan kaki kirinya. Sayang, tendangannya masih dapat dihalau oleh penjaga gawang Palestina dan ia pun digantikan di awal babak kedua.

Pada babak kedua, giliran Ivar Jenner yang unjuk gigi. Pemain asal Jong Utrecht ini masuk menggantikan Ricky Kambuaya pada menit ke 71.

Selama 20 menit dirinya bermain, Ivar Jenner berhasil menyeimbangkan lini tengah skuad garuda menjadi lebih solid.

Lantas, setelah berhasil debut bersama Timnas Indonesia, bagaimana perkembangan harga pasar keduanya?