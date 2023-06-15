Profil dan Biodata Rafael Struick, Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia

PROFIL dan biodata Rafael Struick, pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini menarik untuk diketahui. Penampilan Rafael Struick di FIFA Matchday Juni 2023 antara Timnas Indonesia vs Palestina pada, Rabu 14 Juni 2023 memukau banyak pencinta sepakbola Tanah Air.

Pemain debutan Timnas Indonesia ini sukses menunjukan kompetensinya di lapangan. Rafael Struick terlihat berhasil mengambil peluang-peluang kecil dan beberapa kali menghasilkan operan indah saat merumput di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Bahkan tidak sedikit yang menilai cara bermain penyerang berusia 20 tahun ini seperti Kai Havertz bintang Chelsea. Meski hanya bermain selama 45 di babak pertama dan laga pun berakhir 0-0, performa impresif pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini tentu menjadi harapan baru bagi sepakbola Indonesia. Untuk mari mengenal lebih jauh dengan pemain ADO Den Haag ini.

Berikut adalah profil dan biodata Rafael Struick, pemain naturalisasi Timnas Indonesia:

Rafael William Struick alias Rafael Struick lahir pada 27 Maret 2003 di Leidschendam, Belanda. Pesepakbola berusia 20 tahun ini lahir dari orang tua bernama Brian Struick dan Soraya Noraly Soedito.

Kedua orang tua Rafael Struick berkewarganegaraan Belanda. Hanya saja mereka memiliki darah Indonesia. Ibu Rafael berdarah Jawa dan Suriname. Sementara, sang ayah memiliki ibu (nenek Rafael) yang berasal dari Semarang, Indonesia

Saat ini Rafael Struick berseragam ADO Den Haag sebagai penyerang sejak musim 2020. Dirinya juga sempat memperkuat dua klub amatir RKAVV dan Forum Sport.