HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Berat, Pelatih Palestina Yakin Timnas Indonesia Bisa Kalahkan Argentina

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |13:02 WIB
Meski Berat, Pelatih Palestina Yakin Timnas Indonesia Bisa Kalahkan Argentina
Pelatih Palestina yakin Timnas Indonesia bisa kalahkan Argentina. (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Palestina, Makram Dabboub, mendoakan agar Timnas Indonesia bisa menang saat menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 19 Januari 2023. Meski berat, Dabboub yakin kekuatan Timnas Indonesia saat ini mampu memberikan perlawanan untuk sang juara dunia tersebut.

Tentunya Dabboub tahu betul kekuatan Timnas Indonesia. Sebab pasukannya baru saja ditahan Timnas Indonesia 0-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023 malam WIB.

Secara kekuatan, Palestina jauh di atas Timnas Indonesia karena berada di peringkat 93 FIFA, sementara skuad Garuda di posisi 149 dunia. Namun, nyatanya Timnas Indonesia bisa menahan Palestina 0-0.

Setelah menjajal kekuatan pasukan Shin Tae-yong itulah, Dabboub merasa Timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan saat menjamu Argentina di laga FIFA Matchday Juni 2023. Bahkan memenangkan laga tersebut.

Dukungan fans Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo

“Kami berharap Indonesia bisa memenangkan pertandingan, dan semoga beruntung melawan Argentina,” ucap Dabboub dalam konferensi pers pascalaga Timnas Indonesia versus Palestina, dikutip pada Kamis (15/6/2023).

“Argentina adalah tim yang menjuarai Piala Dunia dan sangat kuat,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
