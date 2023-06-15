Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Menyentuh Bintang Timnas Palestina Mohammed Rashid Usai Hadapi Timnas Indonesia: Semoga Allah Merahmati Kalian Semua

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |13:00 WIB
Pesan Menyentuh Bintang Timnas Palestina Mohammed Rashid Usai Hadapi Timnas Indonesia: Semoga Allah Merahmati Kalian Semua
Mohammed Rashid di laga Timnas Indonesia vs Palestina. (Foto: Instagram/@moerashid95)
BINTANG Timnas Palestina, Mohammed Rashid, menulis pesan menyentuh usai melawan Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday Juni 2023. Dia menyampaikan rasa terima kasih dan juga doa harapan agar Allah semua pihak di Indonesia selalu dirahmati Allah SWT.

Ya, duel seru tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia vs Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023 malam WIB. Seru dan sengitnya laga itu membuat skor 0-0 menghiasi papan skor hingga akhir pertandingan.

Mohammed Rashid

Mohammed Rashid sendiri yang dimainkan di Timnas Palestina sejak awal laga tampak begitu menikmati pertandingan. Usai laga, dia bahkan sampai menyampaikan pesan khusus karena disambut hangat oleh masyarakat Indonesia.

“Terima kasih Indonesia. Kami mencintai kalian. Semoga Allah merahmati kalian semua,” tulis Mohammed Rashid di akun Instagram pribadinya, @moerashid95.

