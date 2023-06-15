Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalah dari Kroasia di Semifinal UEFA Nations League 2022-2023, Ronald Koeman Salahkan Lini Tengah Belanda

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |11:44 WIB
Kalah dari Kroasia di Semifinal UEFA Nations League 2022-2023, Ronald Koeman Salahkan Lini Tengah Belanda
Suasana laga Belanda vs Kroasia di semifinal UEFA Nations League 2022-2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

ROTTERDAM – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Belanda, Ronald Koeman kecewa dengan permainan timnya, terutama lini tengah saat melawan Kroasia di semifinal UEFA Nations League 2022-2023. Pasalnya karena lini tengah Belanda kalah saing, tim tersebut pun disingkirkan Kroasia dengan skor 2-4, pada Kamis (15/6/2023) dini hari WIB.

Ya, Timnas Belanda tumbang dari Kroasia di Stadion De Kuip, Rotterdam, Belanda. Laga itu sempat berlanjut ke babak tambahan lantaran kedua tim sama kuat 2-2 di waktu normal.

De Oranje -julukan Timnas Belanda- hanya mampu mencetak sepasang gol via Donyell Malen (34’) dan Noa Lang (90+6’).

Sedangkan, Timnas Kroasia berhasil membukukan empat gol dan mengunci kemenangan lewat babak perpanjangan waktu. Empat gol tersebut dicatatkan oleh Andrej Kramaric (55’ (P)), Mario Pasalic (72’), Bruno Petkovic (98’), dan Luka Modric (116’).

Ronald Koeman

Kekalahan itu membuat De Oranje gagal ke partai final dan kini mereka tinggal menunggu lawan di perebutan tempat ketiga. Usai laga, Koeman membeberkan alasan utama Belanda bisa kalah dari Kroasia.

Menurut mantan juru taktik Barcelona itu, Belanda tumbang karena kalah saing dengan lini tengah Kroasia. Awalnya ia merasa babak pertama baik-baik saja, tetapi permainan Belanda menurun drastis di babak kedua hingga akhirnya Kroasia dapat bermain bebas.

Halaman:
1 2
      
