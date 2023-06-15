Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Timnas Indonesia dan China, Palestina Bisa Dikejar Vietnam di Ranking FIFA!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |11:01 WIB
Gara-Gara Timnas Indonesia dan China, Palestina Bisa Dikejar Vietnam di Ranking FIFA!
Gara-gara Timnas Indonesia, Palestina bisa disalip Vietnam di ranking FIFA. (Foto: PSSI)
A
A
A

GARA-gara Timnas Indonesia dan China, Timnas Palestina bisa dikejar Vietnam di ranking FIFA. Saat ini, Palestina asuhan Makram Daboub berada di peringkat 93 dunia dengan 1,237.42 poin.

Singara dari Kanaan –julukan Timnas Palestina– baru saja kehilangan 1,77 poin setelah bermain 0-0 dengan Timnas Indonesia pada Rabu, 14 Juni 2023 malam WIB. Kehilangan poin yang dialami Palestina bisa semakin banyak jika mereka mengalami kekalahan saat bertandang ke markas tim peringkat 80 dunia, China, pada Selasa 20 Juni 2023.

Timnas Indonesia vs Palestina

Jika kalah dari China, Palestina akan kehilangan 4,42 poin. Jika skor imbang, Palestina mendapatkan tambahan 0,58 poin.

Hanya saja, hasil imbang atau bahkan kekalahan dari China membuat Palestina berpotensi disalip Vietnam di ranking FIFA. Kok bisa? Begini hitung-hitungannya.

Saat ini Vietnam menempati peringkat 95 dunia dnegan 1,229.69. Di FIFA Matchday Juni 2023, skuad asuhan Phillipe Troussier ini dijadwalkan menjamu tim peringkat 147 dunia, Hong Kong dan Suriah (90 dunia).

Peluang Vietnam menumbangkan dua tim di atas cukup besar. Sebab, Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan akan bermain di kandang sendiri. Banyak negara besar yang merasakan kepedihan saat bermain di kandang mereka, salah satunya China yang dilibas dengan skor 3-1 pada Maret 2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192733/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-KYJF_large.jpg
John Herdman Panggil 12 Pemain Naturalisasi Tambahan ke Timnas Indonesia demi Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192718/timnas_indonesia-6jKC_large.jpg
2 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Alami Kenaikan Harga Pasaran Jelang Akhir Tahun 2025, Nomor 1 Tembus Rp197 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192689/john_herdman-YFU7_large.jpg
3 Asisten yang Berpotensi Diajak John Herdman Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Punya Peran seperti Alex Pastoor
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661583/arsenal-juara-paruh-musim-liga-inggris-tutup-tahun-2025-dengan-rekor-manis-xbd.webp
Arsenal Juara Paruh Musim Liga Inggris, Tutup Tahun 2025 dengan Rekor Manis!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/11/persija_jordi_amat.jpg
Persija Masuk Tiga Besar, Jordi Amat Akui Tekanan Mencekam di Jalur Juara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement