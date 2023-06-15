Gara-Gara Timnas Indonesia dan China, Palestina Bisa Dikejar Vietnam di Ranking FIFA!

GARA-gara Timnas Indonesia dan China, Timnas Palestina bisa dikejar Vietnam di ranking FIFA. Saat ini, Palestina asuhan Makram Daboub berada di peringkat 93 dunia dengan 1,237.42 poin.

Singara dari Kanaan –julukan Timnas Palestina– baru saja kehilangan 1,77 poin setelah bermain 0-0 dengan Timnas Indonesia pada Rabu, 14 Juni 2023 malam WIB. Kehilangan poin yang dialami Palestina bisa semakin banyak jika mereka mengalami kekalahan saat bertandang ke markas tim peringkat 80 dunia, China, pada Selasa 20 Juni 2023.

Jika kalah dari China, Palestina akan kehilangan 4,42 poin. Jika skor imbang, Palestina mendapatkan tambahan 0,58 poin.

Hanya saja, hasil imbang atau bahkan kekalahan dari China membuat Palestina berpotensi disalip Vietnam di ranking FIFA. Kok bisa? Begini hitung-hitungannya.

Saat ini Vietnam menempati peringkat 95 dunia dnegan 1,229.69. Di FIFA Matchday Juni 2023, skuad asuhan Phillipe Troussier ini dijadwalkan menjamu tim peringkat 147 dunia, Hong Kong dan Suriah (90 dunia).

Peluang Vietnam menumbangkan dua tim di atas cukup besar. Sebab, Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan akan bermain di kandang sendiri. Banyak negara besar yang merasakan kepedihan saat bermain di kandang mereka, salah satunya China yang dilibas dengan skor 3-1 pada Maret 2022.