Puji Fans Timnas Indonesia di Gelora Bung Tomo, Ketum PSSI Erick Thohir: Suporter Gelora Bung Karno Jangan Mau Kalah!

SURABAYA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir memuji dan mengapresiasi dukungan yang diberikan masyarakat Surabaya usai hadir di Stadion Gelora Bung Tomo untuk mendukung Timnas Indonesia. Erick pun berharap hal yang sama akan terlihat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat skuad Garuda menyambut Argentina.

Erick tampaknya sangat terpukau dengan para suporter yang hadir di laga Timnas Indonesia vs Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, pada Rabu 14 Juni 2023 malam WIB. Meski laga berakhir sama kuat 0-0, dukungan yang diberikan publik Gelora Bung Tomo tak pernah berhenti untuk Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan.

Hasil imbang 0-0 itu pun sejatinya bisa dikatkaan cukup baik untuk Timnas Indonesia (149) yang memiliki ranking di bawah Palestina (93). Dengan hasil imbang itu, setidaknya Timnas Indonesia memiliki modal baik untuk menghadapi Argentina di laga selanjutnya, pada Senin 19 Juni 2023.

Usai laga melawan Palestina, Erick mengatakan senang melihat supporter memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo. Pria berusia 53 tahun itu mengatakan dukungan supporter berhasil membakar semangat Timnas Indonesia saat bersua Palestina.

“Terima kasih untuk seluruh suporter yang sudah hadir dan ikut memberikan dukungan di laga melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo,” tulis Erick dalam akun Instagram resminya (@erickthohir), Kamis (15/6/2023).