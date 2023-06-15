Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Percaya Diri Ranking FIFA Timnas Malaysia Geser Filipina, Makin Tinggalkan Timnas Indonesia?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:34 WIB
Media Malaysia Percaya Diri Ranking FIFA Timnas Malaysia Geser Filipina, Makin Tinggalkan Timnas Indonesia?
Timnas Malaysia kala berlaga. (Foto: FAM)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, percaya diri ranking FIFA Timnas Malaysia akan geser Filipina. Akankah kondiis ini membuat Timnas Malaysia akan semakin meninggalkan Timnas Indonesia di ranking FIFA?

Ya, Timnas Malaysia dijadwalkan melakoni serangkaian laga uji coba di FIFA Matchday Juni 2023. Laga itu mempertemukan Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- melawan Timnas Kepulauan Solomon dan Papua Nugini.

Timnas Malaysia

Laga kontra Kepulauan Solomon digelar lebih dahulu, yakni pada Rau 14 Juni 2023 malam WIB. Malaysia pun sukses meraih kemenangan dengan skor 4-1.

Selanjutnya, Malaysia akan melawan Timnas Papua Nugini. Laga itu akan digelar di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, pada 20 Juni 2023 malam WIB.

Timnas Malaysia pun diyakini bisa meraih kemenangan di dua laga FIFA Matchday Juni 2023. Dengan begitu, Malaysia bisa menambah pundi-pundi poinnya di ranking FIFA.

Diketahui, Malaysia sendiri kini menduduki peringkat ke-138 di ranking FIFA. Jika menang atas Kepulauan Solomon dan Papua Nugini, Malaysia akan meraih poin maksimal 9,5. Dengan begitu, Timnas Malaysia yang sekarang mengoleksi 1.082,13 poin akan menambah perolehan poinnya menjadi 1.091,63.

Makan Bola menilai, poin tersebut cukup untuk membawa Timnas Malaysia naik peringkat di ranking FIFA. Malaysia bahkan dinilai berpotensi naik ke urutan 136, menggeser Filipina dan Turkmenistan.

Hal itu bisa dialami Malaysia jika Filipina dan juga Turkmenistan gagal meraih hasil manis di FIFA Matchday Juni 2023. Filipina sendiri akan melawan Nepal dan Taiwan, sementara Turkmenistan akan berhadapan dnegan Uzbekistan dan Oman.

“Peringkat Malaysia: Malaysia berpeluang menyalip Filipina setelah 12 tahun. Malaysia berpeluang menyalip Filipina yang saat ini menduduki peringkat 136 dunia untuk pertama kalinya setelah tercecer sejak 2011,” tulis Makan Bola, dikutip Kamis (15/6/2023).

“Poin Malaysia saat ini menjadi 1.082,13 dan jika berhasil membukukan hasil positif atas Kepulauan Solomon dan Papua Nugini, Malaysia akan mampu memperoleh poin maksimal 9,5 dan mendulang poin baru 1.091,63,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192746/simak_kisah_miris_7_pemain_bodong_naturalisasi_malaysia_yang_harga_pasarannya_kini_menjadi_nol-7kyA_large.jpg
Kisah Miris 7 Pemain Bodong Naturalisasi Malaysia yang Harga Pasarannya Kini Menjadi Nol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192455/miliano_jonathans-sFbu_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, FC Utrecht Disarankan Pinjamkan Bintang Timnas Indonesia Miliano Jonathans
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661209/25-pemain-dipanggil-ikut-seleksi-piala-asia-futsal-2026-hector-souto-semua-harus-buktikan-kualitas-zti.webp
25 Pemain Dipanggil Ikut Seleksi Piala Asia Futsal 2026, Hector Souto: Semua Harus Buktikan Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/18/gelandang_persib_bandung_beckham_putra_merayakan.jpg
Persib Tantang Wakil Thailand! Beckham Kirim Ancaman untuk Ratchaburi FC 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement