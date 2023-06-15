Media Malaysia Percaya Diri Ranking FIFA Timnas Malaysia Geser Filipina, Makin Tinggalkan Timnas Indonesia?

MEDIA Malaysia, Makan Bola, percaya diri ranking FIFA Timnas Malaysia akan geser Filipina. Akankah kondiis ini membuat Timnas Malaysia akan semakin meninggalkan Timnas Indonesia di ranking FIFA?

Ya, Timnas Malaysia dijadwalkan melakoni serangkaian laga uji coba di FIFA Matchday Juni 2023. Laga itu mempertemukan Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- melawan Timnas Kepulauan Solomon dan Papua Nugini.

Laga kontra Kepulauan Solomon digelar lebih dahulu, yakni pada Rau 14 Juni 2023 malam WIB. Malaysia pun sukses meraih kemenangan dengan skor 4-1.

Selanjutnya, Malaysia akan melawan Timnas Papua Nugini. Laga itu akan digelar di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, pada 20 Juni 2023 malam WIB.

Timnas Malaysia pun diyakini bisa meraih kemenangan di dua laga FIFA Matchday Juni 2023. Dengan begitu, Malaysia bisa menambah pundi-pundi poinnya di ranking FIFA.

Diketahui, Malaysia sendiri kini menduduki peringkat ke-138 di ranking FIFA. Jika menang atas Kepulauan Solomon dan Papua Nugini, Malaysia akan meraih poin maksimal 9,5. Dengan begitu, Timnas Malaysia yang sekarang mengoleksi 1.082,13 poin akan menambah perolehan poinnya menjadi 1.091,63.

Makan Bola menilai, poin tersebut cukup untuk membawa Timnas Malaysia naik peringkat di ranking FIFA. Malaysia bahkan dinilai berpotensi naik ke urutan 136, menggeser Filipina dan Turkmenistan.

Hal itu bisa dialami Malaysia jika Filipina dan juga Turkmenistan gagal meraih hasil manis di FIFA Matchday Juni 2023. Filipina sendiri akan melawan Nepal dan Taiwan, sementara Turkmenistan akan berhadapan dnegan Uzbekistan dan Oman.

“Peringkat Malaysia: Malaysia berpeluang menyalip Filipina setelah 12 tahun. Malaysia berpeluang menyalip Filipina yang saat ini menduduki peringkat 136 dunia untuk pertama kalinya setelah tercecer sejak 2011,” tulis Makan Bola, dikutip Kamis (15/6/2023).

“Poin Malaysia saat ini menjadi 1.082,13 dan jika berhasil membukukan hasil positif atas Kepulauan Solomon dan Papua Nugini, Malaysia akan mampu memperoleh poin maksimal 9,5 dan mendulang poin baru 1.091,63,” lanjutnya.