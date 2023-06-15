Momen Pemain Timnas Palestina Sujud Syukur di Stadion Gelora Bung Tomo saat Hadapi Timnas Indonesia

MOMEN pemain Timnas Palestina, Mahmoud Wadi, sujud syukur di Stadion Gelora Bung Tomo saat menghadapi Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Semalam, Timnas Indonesia bersua Palestina dalam laga bertajuk FIFA Matchday Juni 2023.

Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 0-0. Sejatinya Timnas Indonesia tampil dominan dalam laga ini dengan mencatatkan delapan shot on target berbanding satu milik Palestina.

Selain itu, Timnas Indonesia juga mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 59 persen. Sayangnya, dua keunggulan di atas gagal dimanfaatkan sehingga skor akhir pertandingan adalah 0-0.

Dalam laga tersebut, ada satu momen yang menarik perhatian, tepatnya di menit 84. Saat itu, penyerang Timnas Palestina Mahmoud Wadi digantikan pemain Palestina bernomor punggung 10, Shaleh Chihadeh.

Setelah keluar lapangan, Mahmoud Wadi tidak langsung duduk ke bench. Penyerang 28 tahun ini memilih sujud syukur tepat di garis pinggir lapangan

.

(Momen Mahmoud Wadi sujud syukur. (Foto: TikTok/@dnn)

Sontak, aksi yang dilakukan Mahmoud Wadi menyita perhatian pencinta sepakbola Tanah Air. Banyak yang mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Mahmoud Wadi setelah melakoni pertandingan.