Kewalahan Hadapi Timnas Indonesia, Pelatih Palestina Akui Kualitas Pasukan Shin Tae-yong

SURABAYA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Palestina, Makram Dabboub memuji kualitas skuad Timnas Indonesia usai kedua tim saling bentrok di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023 malam WIB. Sebab ia melihat Palestina kewalahan menghadapi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut hingga akhirnya menutup laga dengan skor sama kuat 0-0.

Ya, Timnas Palestina ditahan 0-0 oleh skuad Garuda di laga FIFA Matchday Juni 2023. Skor imbang itu jekas bukanlah hasil yang diinginkan bagi tim berjuluk Fedayeen tersebut.

Apalagi mengingat Timnas Palestina memiliki ranking yang terpaut cukup jauh dari Indonesia. Saat ini, Palestina masih duduk di ranking 93 dunia, sedangkan Timnas Indonesia berada pada posisi 149 FIFA.

Usai pertandingan, Dabboub sejatinya cukup puas dengan permainan timnya pada awal babak pertama. Namun setelah itu, Dabboub mengakui kualitas Timnas Indonesia dan Palestina sedikit kesulitan beradaptasi dengan cuaca.

“Kami (Palestina) sempat mengawali 15 menit pertandingan dengan bagus, tetapi kemudian banyak masalah di lini tengah. Setelah itu, kami kehilangan banyak bola dan cuacanya cukup sulit,” ujar Dabboub dalam konferensi pers pascalaga, dikutip pada Kamis (15/6/2023).

“Kami mencoba bermain dengan gaya permainan kami, tetapi sangat sulit. Indonesia punya kualitas,” tambahnya.