HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Luka Modric Beberkan Penyebab Kroasia Berhasil Singkirkan Belanda di Semifinal UEFA Nations League 2022-2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |09:22 WIB
Luka Modric Beberkan Penyebab Kroasia Berhasil Singkirkan Belanda di Semifinal UEFA Nations League 2022-2023
Pemain Timnas Kroasia, Luka Modric. (Foto: Reuters)
A
A
A

ROTTERDAM – Pemain Tim Nasional (Timnas) Kroasia, Luka Modric membeberkan alasan yang membuat timnya mampu menyingkirkan Belanda di semifinal UEFA Nations League 2022-2023. Menurut penggawa Real Madrid itu, Kroasia berhasil menang karena mampu tampil brilian, terutama di babak perpanjangan waktu.

Ya, Kroasia memastikan diri lolos ke final UEFA Nations League 2022-2023 usai menghajar Belanda dengan skor 4-2 di semifinal. Dalam laga yang dihelat di Stadion De Kuip, Rotterdam, Belanda pada Kamis (15/6/2023) dini hari WIB itu, kedua tim sejatinya sama kuat 2-2 di waktu normal.

Akan tetapi, tim berjuluk Vatreni mampu bangkit dan mencetak dua gol tambahan di babak perpanjangan waktu. Alhasil, Kroasia pun menang 4-2 atas Belanda.

Empat gol untuk Vatreni lantas dicetak oleh Andrej Kramaric (55’ (P)), Mario Pasalic (72’), Bruno Petkovic (98’), Luka Modric (116’ (P)). Sedangkan, De Oranje -julukan Timnas Belanda- membalas lewat Donyell Malen (34’) dan Noa Lang (90+6’).

Belanda vs Kroasia

Selepas pertandingan, Modric semringah tim yang dipimpin olehnya kembali menembus babak final. Pemain Real Madrid itu mengatakan, Timnas Kroasia terus berkembang kendati sempat kesulitan di awal pertandingan.

"Kami memainkan pertandingan yang brilian, seperti yang kami inginkan. Mungkin tidak dalam 20 menit pertama, tetapi kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi,” ujar Modric dilansir dari laman resmi UEFA, Kamis (15/6/2023).

Halaman:
1 2
      
