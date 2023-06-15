Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Argentina vs Australia: Lionel Messi Bakal Menggila?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:59 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Argentina vs Australia: Lionel Messi Bakal Menggila?
Timnas Argentina siap hadapi Australia di FIFA Matchday Juni 2023. (Foto: Instagram/afaseleccion)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Argentina vs Australia dapat Anda ketahui di artikel ini. Sang juara Piala Dunia 2022 akan memulai FIFA Matchday Juni 2023 di Beijing, China dengan melawan Australia pada hari ini, Kamis (15/6/2023) pukul 19.00 WIB.

Ya, pertandingan antara Argentina vs Australia dilaksanakan di tempat netral, yakni China. Laga tersebut tepatnya akan dihelat di Workers Stadium, Beijing.

Antusiasme pencinta sepakbola China dalam menyambut laga Argentina vs Australia terbilang luar biasa. Sebab tiket pertandingan Argentina vs Australia yang dijual mulai dari 580 sampai 4.800 yuan (Rp1,2 juta-Rp9,98 juta) langsung ludes terjual dengan cepat.

Tentunya hal itu tak terlepas dari banyaknya pemain bintang Argentina yang akan bermain di laga melawan Australia nanti. Sang kapten, Lionel Messi pun dikabarkan akan menjadi starter ketika Argentina melawan tim peringkat 29 FIFA tersebut.

Lionel Messi

“Leo Messi akan menjadi starter di laga melawan Australia,” bunyi laporan dari jurnalis ternam asal Argentina, Gaston Edul, Kamis (15/6/2023).

Pelatih Argentina, Lionel Scaloni tampaknya memang akan menurunkan kekuatan terbaik timnya untuk melawan Australia. Pasalnya La Albiceleste –julukan Timnas Argentina– tak mau meremehkan Australia yang merupakan peringkat 29 dunia tersebut.

Halaman:
1 2
      
