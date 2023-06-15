Pasang Foto Rafael Struick, FIFA Tanya Siapa Pemain Terbaik Laga Timnas Indonesia vs Palestina?

PASANG foto Rafael Struick, FIFA tanya siapa pemain terbaik laga Timnas Indonesia vs Palestina? Akun Instagram FIFA @fifaworldcup ikut meramaikan laga Timnas Indonesia vs Palestina yang berakhir 0-0 pada Rabu, 14 Juni 2023 malam WIB.

Akun tersebut mengunggah sejumlah foto aksi pemain-pemain Timnas Indonesia seperti Rafael Struick, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho dan Elkan Baggott. Namun, menarik perhatian karena dari lima slide foto yang ditampilkan, foto Rafael Struick dua kali muncul.

Di slide pertama, ada foto ketika Rafael Struick mendribel bola. Kemudian dalam slide terakhir menunjukan foto ketika penyerang ADO Den Haag itu terjatuh setelah ditarik pemain Timnas Palestina.

Apakah ini pertanda akun FIFA terpikat dengan aksi penyerang 20 tahun tersebut? Sekadar diketahui, laga semalam merupakan debut Rafael Struick bersama Timnas Indonesia, setelah resmi mendapatkan status WNI medio Mei 2023.

Dipercaya mentas sebagai starter tak disia-siakan penyerang lincah tersebut. Rafael Struick tampil ngotot dan beberapa kali mengelabui pemain belakang Timnas Palestina.

Sayangnya, aksi Rafael Struick di lapangan Stadion Gelora Bung Tomo hanya berlangsung 45 menit. Di awal babak kedua, Rafael Struick digantikan penyerang Bhayangkara FC, Dendy Sulistyawan.