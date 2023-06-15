Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pasang Foto Rafael Struick, FIFA Tanya Siapa Pemain Terbaik Laga Timnas Indonesia vs Palestina?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:56 WIB
Pasang Foto Rafael Struick, FIFA Tanya Siapa Pemain Terbaik Laga Timnas Indonesia vs Palestina?
Rafael Struick curi perhatian di laga Timnas Indonesia vs Palestina. (Foto: PSSI)
A
A
A

PASANG foto Rafael Struick, FIFA tanya siapa pemain terbaik laga Timnas Indonesia vs Palestina? Akun Instagram FIFA @fifaworldcup ikut meramaikan laga Timnas Indonesia vs Palestina yang berakhir 0-0 pada Rabu, 14 Juni 2023 malam WIB.

Akun tersebut mengunggah sejumlah foto aksi pemain-pemain Timnas Indonesia seperti Rafael Struick, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho dan Elkan Baggott. Namun, menarik perhatian karena dari lima slide foto yang ditampilkan, foto Rafael Struick dua kali muncul.

Rafael Struick

Di slide pertama, ada foto ketika Rafael Struick mendribel bola. Kemudian dalam slide terakhir menunjukan foto ketika penyerang ADO Den Haag itu terjatuh setelah ditarik pemain Timnas Palestina.

Apakah ini pertanda akun FIFA terpikat dengan aksi penyerang 20 tahun tersebut? Sekadar diketahui, laga semalam merupakan debut Rafael Struick bersama Timnas Indonesia, setelah resmi mendapatkan status WNI medio Mei 2023.

Dipercaya mentas sebagai starter tak disia-siakan penyerang lincah tersebut. Rafael Struick tampil ngotot dan beberapa kali mengelabui pemain belakang Timnas Palestina.

Sayangnya, aksi Rafael Struick di lapangan Stadion Gelora Bung Tomo hanya berlangsung 45 menit. Di awal babak kedua, Rafael Struick digantikan penyerang Bhayangkara FC, Dendy Sulistyawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192733/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-KYJF_large.jpg
John Herdman Panggil 12 Pemain Naturalisasi Tambahan ke Timnas Indonesia demi Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192718/timnas_indonesia-6jKC_large.jpg
2 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Alami Kenaikan Harga Pasaran Jelang Akhir Tahun 2025, Nomor 1 Tembus Rp197 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192689/john_herdman-YFU7_large.jpg
3 Asisten yang Berpotensi Diajak John Herdman Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Punya Peran seperti Alex Pastoor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192661/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-Opl5_large.jpg
Mengejutkan! Giovanni van Bronckhorst Berpotensi Latih Timnas Indonesia di Tengah Isu John Herdman Tangani Skuad Garuda
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661313/pelatih-timnas-futsal-indonesia-kecam-permainan-kasar-thailand-di-final-piala-aff-u16-2025-wjh.webp
Pelatih Timnas Futsal Indonesia Kecam Permainan Kasar Thailand di Final Piala AFF U-16 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/11/persija_jordi_amat.jpg
Persija Masuk Tiga Besar, Jordi Amat Akui Tekanan Mencekam di Jalur Juara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement