HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hampir Kalah dari Timnas Indonesia, Pelatih Palestina: Indonesia Sangat Kuat!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:33 WIB
Hampir Kalah dari Timnas Indonesia, Pelatih Palestina: Indonesia Sangat Kuat!
Laga Timnas Indonesia vs Palestina berakhir 0-0. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Palestina, Makram Daboub, tak segan menyebut Timnas Indonesia sebagai tim kuat. Ia mengaku Palestina dibuat kesulitan oleh Timnas Indonesia sehingga hanya bisa mencatatkan satu shot on target sepanjang pertandingan.

Semalam, Timnas Indonesia dan Palestina bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Tomo di FIFA Matchday Juni 2023. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 0-0.

Timnas Indonesia vs Palestina

Meski skor sama kuat 0-0, Timnas Indonesia tampil dominan dalam laga tersebut. Di 15 menit awal pertandingan Palestina memang menguasai jalannya laga, namun setelah itu kendali permain dipegang skuad asuhan Shin Tae-yong.

Tercatat sepanjang laga, Timnas Indonesia melepaskan delapan shot on target berbanding satu milik Palestina. Selain itu, Marc Klok dan kawan-kawan mendominasi penguasaan bola hingga 59 persen.

Peluang Timnas Indonesia memenangkan laga sebenarnya sangat besar. Sayangnya, penyelesaian akhir yang kurang tenang menyebabkan Timna Indonesia gagal menyabet kemenangan.

"Mereka (Timnas Palestina), sempat mendapatkan 15 menit yang bagus lalu kehilangan momen dalam 15 menit, karena tim Indonesia sangatlah kuat," kata Makram Daboub dalam konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia vs Palestina, mengutip dari ANTARA, Kamis (15/6/2023).

