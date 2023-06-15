Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sanggup Redam Palestina, Ketum PSSI Erick Thohir Pede Timnas Indonesia Bisa Sulitkan Argentina

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:31 WIB
Sanggup Redam Palestina, Ketum PSSI Erick Thohir <i>Pede</i> Timnas Indonesia Bisa Sulitkan Argentina
Aksi Timnas Indonesia di laga melawan Palestina. (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir percaya diri Tim Nasional (Timnas) Indonesia mampu memberikan perlawanan saat menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Pasalnya ia optimis Timnas Indonesia dapat bermain baik usai menahan Palestina di laga uji coba FIFA Matchday.

Ya, Timnas Indonesia baru saja menyudahi perjuangan melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 14 Juni 2023 kemarin. Hasilnya, skuad Garuda yang merupakan peringkat 149 dunia itu sanggup menahan Palestina yang berada di posisi93 dunia dengan skor 0-0.

Tentunya hasil imbang itu menjadi modal yang baik untuk Timnas Indonesia yang bakal segera bersua Argentina di laga berikutnya. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin 19 Juni 2023 mendatang.

Jelang laga melawan sang juara Piala Dunia 2022 itu, Erick pun percaya diri Timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan terhadap Argentina. Pasalnya ia sendiri senang dengan hasil imbang yang diraih kontra Palestina.

Timnas Indonesia vs Palestina

Sebab menurut pria berusia 53 tahun itu, permainan Timnas Indonesia meningkat dan setidaknya hal itu bisa menjadi modal yang baik untuk hadapi Argentina.

“Melihat penampilan malam ini, saya menilai Indonesia punya modal bagus menantang juara dunia, Argentina,” ucap Erick dikutip dari laman resmi PSSI, Kamis (15/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192733/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-KYJF_large.jpg
John Herdman Panggil 12 Pemain Naturalisasi Tambahan ke Timnas Indonesia demi Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192718/timnas_indonesia-6jKC_large.jpg
2 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Alami Kenaikan Harga Pasaran Jelang Akhir Tahun 2025, Nomor 1 Tembus Rp197 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192689/john_herdman-YFU7_large.jpg
3 Asisten yang Berpotensi Diajak John Herdman Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Punya Peran seperti Alex Pastoor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192661/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-Opl5_large.jpg
Mengejutkan! Giovanni van Bronckhorst Berpotensi Latih Timnas Indonesia di Tengah Isu John Herdman Tangani Skuad Garuda
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661209/25-pemain-dipanggil-ikut-seleksi-piala-asia-futsal-2026-hector-souto-semua-harus-buktikan-kualitas-zti.webp
25 Pemain Dipanggil Ikut Seleksi Piala Asia Futsal 2026, Hector Souto: Semua Harus Buktikan Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/11/persija_jordi_amat.jpg
Persija Masuk Tiga Besar, Jordi Amat Akui Tekanan Mencekam di Jalur Juara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement