Sanggup Redam Palestina, Ketum PSSI Erick Thohir Pede Timnas Indonesia Bisa Sulitkan Argentina

SURABAYA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir percaya diri Tim Nasional (Timnas) Indonesia mampu memberikan perlawanan saat menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Pasalnya ia optimis Timnas Indonesia dapat bermain baik usai menahan Palestina di laga uji coba FIFA Matchday.

Ya, Timnas Indonesia baru saja menyudahi perjuangan melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 14 Juni 2023 kemarin. Hasilnya, skuad Garuda yang merupakan peringkat 149 dunia itu sanggup menahan Palestina yang berada di posisi93 dunia dengan skor 0-0.

Tentunya hasil imbang itu menjadi modal yang baik untuk Timnas Indonesia yang bakal segera bersua Argentina di laga berikutnya. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin 19 Juni 2023 mendatang.

Jelang laga melawan sang juara Piala Dunia 2022 itu, Erick pun percaya diri Timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan terhadap Argentina. Pasalnya ia sendiri senang dengan hasil imbang yang diraih kontra Palestina.

Sebab menurut pria berusia 53 tahun itu, permainan Timnas Indonesia meningkat dan setidaknya hal itu bisa menjadi modal yang baik untuk hadapi Argentina.

“Melihat penampilan malam ini, saya menilai Indonesia punya modal bagus menantang juara dunia, Argentina,” ucap Erick dikutip dari laman resmi PSSI, Kamis (15/6/2023).