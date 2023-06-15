Ditanya soal Target Timnas Indonesia saat Lawan Argentina, Shin Tae-yong Bingung

SURABAYA – Usai mampu menahan Palestina 0-0, pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong langsung ditanyai soal target melawan Argentina. Menjawab hal tersebut, juru taktik asal Korea Selatan tersebut pun bingung.

Shin Tae-yong sadar betul lawan yang akan dihadapinya adalah sang juara Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia kini berada di posisi 149 FIFA, jadi menargetkan menang atas peringat satu dunia jelas merupakan hal yang sulit untuk dicapai.

Meski begitu, Shin Tae-yong bukan berarti pesimis atau takut dengan skuad asuhan Lionel Scaloni. Ia pun menegaskan Timnas Indonesia akan tampil semaksimal mungkin demi bisa memberikan perlawanan terhadap tim terbaik di dunia saat ini tersebut.

Laga melawan Argentina pun akan dijadikan Shin Tae-yong sebagai momentum mengukur kapasitas Timnas Indonesia. Sadar lawan jauh lebih kuat, sebab itulah pelatih asal Korea Selatan itu masih bingung dengan target dalam laga melawan Argentina.

“Jadi kita lawan Argentina yang ranking FIFA nomor 1 dan juara dunia, bukan lawan gampang, tapi saya akan berikan pesan ke pemain agar bisa berusaha semaksimal mungkin,” kata Shin kepada awak media di Surabaya, dikutip pada Kamis (15/6/2023).

“Kalau (ditanya) soal target saya juga bingung,” tambahnya.