Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Argentina: Menanti Duel Julian Alvarez vs Jordi Amat di SUGBK, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB itu dapat disaksikan secara live di RCTI.

Ya, Timnas Indonesia dijadwalkan mengadapi dua tim kuat di FIFA Matchday Juni 2023. Kedua tim itu adalah Timnas Palestina dan Timnas Argentina.

Duel kontra Palestina pun sudah dilakoni Timnas Indonesia pada Rabu 14 Juni 2023 malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, duel sengit tersaji antara Timnas Indonesia vs Palestina. Laga pun berakhir dengan skor 0-0.

Usai laga itu, Timnas Indonesia akan bersiap langsung untuk melawan sang juara dunia 2022, Timnas Argentina. Pada FIFA Matchday Juni 2023, pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, sendiri memanggil sederet pemain bintangnya untuk berlaga melawan Indonesia dan juga Australia.

Laga kontra Timnas Australia dilakoni La Albicelestes -julukan Timnas Argentina- lebih dahulu. Mereka akan saling berhadapan di Workers Stadium, Beijing, China, pada hari ini, Kamis (15/6/2023) pukul 19.00 WIB.

Messi sendiri sudah tiba di China bersama rombongan Timnas Argentina. Namun kabarnya, Messi takkan ikut serta dalam laga Timnas Argentina melawan Timnas Indonesia. Tetapi sampai saat ini, kabar itu masih simpang siur karena Federasi Sepakbola Argentina (AFA) sendiri belum mengeluarkan penyertaan apa pun.

Jika akhirnya Messi batal datang ke Tanah Air, Timnas Indonesia tetap akan dihadapkan dengan sederet pemain bintang dunia lainnya di Argentina. Di antaranya, ada Angel Di Maria, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Emiliano Martinez, dan masih banyak lagi lainnya yang berpotensi dimainkan Scaloni.