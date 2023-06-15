FIFA Curi Perhatian Unggah Lagu Aldi Taher Bujuk Lionel Messi ke Indonesia, Netizen: Langsung Tergerak Jadi Datang Sih Ini

FEDERASI Sepakbola Dunia (FIFA) kembali mencuri perhatian pencinta sepakbola. Kali ini, FIFA jadi sorotan karena unggahannya di Instagram @fifaworldcup. Dalam unggahan terbarunya, FIFA mem-posting video beragam penampilan megabintang Argetina, Lionel Messi, tetapi diiringi dengan lagu ciptaan selebriti Indonesia, Aldi Taher.

Dalam lagu itu, Aldi Taher memang membahas soal Lionel Messi yang dikabarkan tak jadi datang ke Indonesia saat Timnas Argentina melawan Timnas Indonesia. Aldi Taher yang tampak kecewa mendengar kabar itu, mempertanyakan alasan Messi tak datang ke Indonesia sembari membujuk pemain berjuluk La Pulga itu agar akhirnya tetap ikut rombongan Timnas Argentina ke Tanah Air.

Sontak unggahan FIFA langsung mencuri perhatian netizen Indonesia. Unggahan itu langsung ramai dikomentari netizen Tanah Air.

Sejumlah netizen tampak tercengang dengan aksi FIFA yang bisa-bisanya mengetahui juga lagu karangan Aldi Taher itu. Beberapa netizen lainnya meyakini unggahan FIFA yang dibarengi lagu Aldi Taher ini bisa membawa Messi akhirnya datang ke Indonesia.

“Kalau Messi tiba-tiba datang ke Indo karena lagu ini, bener-bener harus sungkem sama Aldi Taher,” tulis akun @nonaa**

“Lagu ini nanti yang menggerakkan hati messi untuk datang ke Indonesia,” tulis akun @stefa***

“Langsung tergerak datang ke Indonesia sih ini Messi,” tulis netizen lainnya.

“Keren Aldi Taher viralnya sedunia,” tulis netizen lainnya.