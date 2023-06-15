Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Gagal Kalahkan Palestina, Ketum PSSI Erick Thohir Puas Lihat Permainan Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |06:58 WIB
Meski Gagal Kalahkan Palestina, Ketum PSSI Erick Thohir Puas Lihat Permainan Timnas Indonesia
Aksi Timnas Indonesia di laga melawan Palestina. (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir tidak terlalu kecewa dengan hasil 0-0 yang didapatkan Tim Nasional (Timnas) Indonesia saat melawan Palestina di FIFA Matchday pada Rabu 14 Juni 2023 malam WIB. Malahan Erick merasa puas, sebab dari segi permainan ia melihat skuad Garuda tampil luar biasa hingga mampu lebih dominan ketimbang tim tamu.

Menyambut Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Timnas Indonesia memang gagal menang usai ditahan 0-0. Namun, Erick melihat banyak hal positif yang terlihat dari laga Timnas Indonesia vs Palestina.

Seperti halnya Timnas Indonesia yang berhasil mendominasi di paruh pertama. Tim besutan Shin Tae-yong itu bahkan banyak menciptakan peluang emas yang sayang gagal dikonversi dengan baik.

Usai pertandingan, Erick mengatakan senang melihat dominasi Skuad Garuda atas Palestina dalam laga tersebut. Pria berusia 53 tahun itu menilai Timnas Indonesia hanya kurang dalam penyelesaian akhir.

Ketum PSSI, Erick Thohir

“Dari segi permainan terlihat Indonesia mendominasi. Statistik menunjukkan itu, 60%-40%. Paling tidak ada tiga peluang di babak pertama yang potensi jadi gol,” kata Erick dilansir dari laman resmi PSSI, Kamis (15/6/2023).

Lebih lanjut, Erick juga semringah dengan adaptasi cepat para pemain baru, terkhusus pemain naturalisasi. Menurutnya, Timnas Indonesia bermain hampir sempurna kendati ada beberapa pemain anyar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192733/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-KYJF_large.jpg
John Herdman Panggil 12 Pemain Naturalisasi Tambahan ke Timnas Indonesia demi Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192718/timnas_indonesia-6jKC_large.jpg
2 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Alami Kenaikan Harga Pasaran Jelang Akhir Tahun 2025, Nomor 1 Tembus Rp197 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192689/john_herdman-YFU7_large.jpg
3 Asisten yang Berpotensi Diajak John Herdman Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Punya Peran seperti Alex Pastoor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192661/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-Opl5_large.jpg
Mengejutkan! Giovanni van Bronckhorst Berpotensi Latih Timnas Indonesia di Tengah Isu John Herdman Tangani Skuad Garuda
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661199/reaksi-pelatih-timnas-futsal-indonesia-u19-jadi-runnerup-piala-aff-u19-2025-xnp.webp
Reaksi Pelatih Timnas Futsal Indonesia U-19 Jadi Runner-Up Piala AFF U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/marc_guehi.jpg
Marc Guehi Jadi Rebutan, Liverpool Siapkan Langkah Diam-Diam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement