Meski Gagal Kalahkan Palestina, Ketum PSSI Erick Thohir Puas Lihat Permainan Timnas Indonesia

SURABAYA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir tidak terlalu kecewa dengan hasil 0-0 yang didapatkan Tim Nasional (Timnas) Indonesia saat melawan Palestina di FIFA Matchday pada Rabu 14 Juni 2023 malam WIB. Malahan Erick merasa puas, sebab dari segi permainan ia melihat skuad Garuda tampil luar biasa hingga mampu lebih dominan ketimbang tim tamu.

Menyambut Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Timnas Indonesia memang gagal menang usai ditahan 0-0. Namun, Erick melihat banyak hal positif yang terlihat dari laga Timnas Indonesia vs Palestina.

Seperti halnya Timnas Indonesia yang berhasil mendominasi di paruh pertama. Tim besutan Shin Tae-yong itu bahkan banyak menciptakan peluang emas yang sayang gagal dikonversi dengan baik.

Usai pertandingan, Erick mengatakan senang melihat dominasi Skuad Garuda atas Palestina dalam laga tersebut. Pria berusia 53 tahun itu menilai Timnas Indonesia hanya kurang dalam penyelesaian akhir.

“Dari segi permainan terlihat Indonesia mendominasi. Statistik menunjukkan itu, 60%-40%. Paling tidak ada tiga peluang di babak pertama yang potensi jadi gol,” kata Erick dilansir dari laman resmi PSSI, Kamis (15/6/2023).

Lebih lanjut, Erick juga semringah dengan adaptasi cepat para pemain baru, terkhusus pemain naturalisasi. Menurutnya, Timnas Indonesia bermain hampir sempurna kendati ada beberapa pemain anyar.