Media Vietnam Terkejut Timnas Indonesia Tampil Impresif dan Tahan Palestina 0-0: Indonesia Bikin Kaget!

MEDIA asal Vietnam, The Thao 247 terkejut melihat Tim Nasional (Timnas) Indonesia tampil impresif dan mampu menahan Palestina 0-0 di laga FIFA Matchday pada Rabu 14 Juni 2023 malam WIB kemarnin. Pasalnya media Vietnam itu tak menyangka skuad Garuda mampu membuat tim peringkat 93 dunia itu kewalahan di laga uji coba tersebut.

Seperti yang diketahui, secara peringkat Timnas Indonesia kalah jauh dari Palestina. Palestina berada di urutan 93 FIFA, sedangkan pasukan Shin Tae-yong menempati posisi 149 dunia.

Meski ada jarak 56 posisi, nyatanya Timnas Indonesia mampu mengimbangi permainan Palestina. Hal itu terbukti dengan mampunya Timnas Indonesia menyerang dan membuat pertahanan Palestina ketar-ketir dalam laga yang dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya tersebut.

Tak hanya dapat menyerang dan membahayakan lini belakang Palestina, The Thao 247 juga menyoroti solidnya pertahanan Timnas Indonesia. Menurut mereka semua itu tentu tak terlepas dari banyaknya pemain berbakat yang dipanggil Shin Tae-yong untuk bermain melawan Palestina.

Akan tetapi, tetap saja The Thao 247 kaget Timnas Indonesia dapat merepotkan Palestina dan membuat tim tersebut gagal menang. Padahal secara di atas kertas seharusnya Palestina dan melibas Timnas Indonesia.

Karena itulah, The Thao 247 kaget dengan hasil Timnas Indonesia vs Palestina tersebut. Rasa terkejut mereka itu disampaikan dari artikel berjudul, “Malaysia Menang 4-1, Indonesia Buat Bikin Kejutan di FIFA Matchday’.