Tampil Gila di Laga Timnas Indonesia vs Palestina, Followers Rafael Struick Naik Drastis!

PENAMPILAN pemain naturalisasi Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rafael Struick menjadi sorotan di laga kontra Palestina pada Rabu 14 Juni 2023 malam WIB kemarin. Gara-gara berhasil tampil gila di laga Timnas Indonesia vs Palestina tersebut, Rafael pun langsung memiliki banyak fans baru, hal itu dapat dilihat dari jumlah followers-nya yang naik drastis.

Pada pekan lalu, pemain ADO Den Haag tersebut tercatat memiliki kurang lebih 118 ribu followers. Namun, setelah tampil apik bersama Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023, pengikut instagram Rafael langsung naik drastis hingga kini memiliki 186 ribu pengikut.

Nyaris 70 ribu followers baru didapatkan oleh Rafael usai laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Tentunya hal itu tak terlepas dari penampilan apik penggawa skuad Garuda berusia 20 tahun tersebut.

Seperti yang diketahui, Rafael menjalani debut manis di laga Timnas Indonesia vs Palestina yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023 malam WIB. Ia turun sebagai starter dan ditarik di awal babak kedua untuk digantikan dengan Dendy Sulistyawan.

Meski hanya bermain selama 45 menit, pemain yang berposisi sebagai winger kiri dapat memperlihatkan permainan yang menjanjikan. Ia tampil ngotot hingga beberapa kali memberikan peluang untuk Timnas Indonesia.

Walau pada akhirnya Rafael gagal mencetak gol, penampilannya tetap disambut baik oleh para fans Timnas Indonesia. Tidak heran jika Rafael pun kini mendapatkan banyak followers baru di instagram pribadinya, @rafaelstruick.