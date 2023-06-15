Momen Bendera Palestina Berkibar di GBT, Pemain Sampai Staf Pelatih Timnas Palestina Sampaikan Terima Kasih ke Indonesia

MOMEN bendera Palestina berkibar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), pemain sampai staf pelatih Tmnas Palestina sampaikan terima kasih ke pendukung Indonesia. Ya, rasa terima kasih tampak terlihat diperlihatkan oleh para skuad Timnas Palestina di GBT pada Rabu 14 Juni 2023 kemarin.

Dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 itu, laga berakhir dengan skor sama kuat 0-0. Palestina yang merupakan tim peringkat 93 FIFA dibuat kewalahan oleh pasukan Shin Tae-yong yang menempati posisi 149 dunia.

Bahkan bila dilihat pertandingan sejatinya dapat dikuasai oleh Timnas Indonesia. Sebab beberapa kali penguasaan bola dan peluang banyak datang dari skuad Garuda.

Kendati demikian, nyatanya kedua tim sama kuat dan laga pun berakhir 0-0. Setelah laga, momen menarik pun tercipta.

Sebab para pemain dan staf pelatih Palestina tidak beranjak dari lapangan begitu saja. Mereka tidak langsung pergi ke ruang ganti karena ingin memberikan gestur terima kasih kepada pendukung Timnas Indonesia yang hadir di GBT pada malam kemarin.

Para pemain dan staf pelatih Timnas Palestina memberikan tepuk tangan dan bahkan ada yang sampai berlari menemui fans Timnas Indonesia untuk ikut bersorak, yakni kiper mereka. Semua gestur tersebut tampaknya sebagai tanda terima kasih kepada sambutan hangat yang diberikan pencinta sepakbola Tanah Air kepada Timnas Palestina.