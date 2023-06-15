Momen Suporter Nantikan Lemparan ke Dalam Mematikan Pratama Arhan di Laga Timnas Indonesia vs Palestina

SURABAYA – Momen suporter nantikan lemparan ke dalam mematikan Pratama Arhan di laga Timnas Indonesia vs Palestina akan dibahas di sini. Penonton yang berada di tribun selalu menunggu dan bersorak sorai ketika bola keluar dari lapangan dan berada di dekat gawang.

Sosok Pratama Arhan yang berjalan pelan menuju pinggir lapangan dan selalu meminta handuk ke anak gawang pun disambut gemuruh para penonton di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (14/6/2023) malam WIB. Pasalnya, lemparan ke dalam pemain Tokyo Verdy itu merupakan momok menakutkan bagi tim lawan.

(Momen Suporter nantikan lemparan ke dalam Pratama Arhan di laga Timnas Indonesia vs Palestina)

Sejumlah lemparan ke dalam yang dilakukan Pratama Arhan pun sukses memanjakan para pemain Timnas Indonesia di laga kontra Palestina. Sayangnya, upaya Arhan di laga tersebut selalu digagalkan kiper Palestina, Rami Hamadeh.

Kendati demikian, teriakan penonton saat Pratama Arhan mengambil lemparan ke dalam selalu terdengar di laga tersebut. Suporter Timnas Indonesia selalu meneriakkan Arhan ketika dirinya hendak melemparkan bola.

“Arhan….lempar,” teriak para penonton di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023).

Timnas Indonesia pun mencoba menekan pertahanan Palestina dari sisi kanan. Determinasi tinggi dari Pratama Arhan memberikan beberapa peluang emas bagi tim asuhan Shin Tae-yong itu.