Kelar Laga Timnas Indonesia vs Palestina, Lagu Yalal Wathon Menggema di Stadion Gelora Bung Tomo

KELAR laga Timnas Indonesia vs Palestina, lagu Yalal Wathon menggema di Stadion Gelora Bung Tomo. Lagu bertajuk cinta Tanah Air itu dikumandangkan saat para pemain Palestina menyapa suporter yang ada di tribun.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia harus puas ditahan Palestina 0-0 di FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023) malam WIB.

Laga menghadapi Palestina tampaknya memiliki arti penting bagi para suporter Timnas Indonesia. Pasalnya, mereka melantunkan lagu Yalal Wathon selepas pertandingan itu meski Marc Klok dan kolega gagal meraih kemenangan.

Perlu diketahui, Yalal Wathon merupakan lagu yang memiliki arti perjuangan atau pemuda yang cinta Tanah Air. Lagu tersebut dikumandangkan suporter kala mereka disapa pemain Palestina setelah peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan sang wasit.

“Palestina…..Palestina,” teriak para suporter di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Tak hanya itu, bahkan ada sejumlah pemain Palestina yang naik ke tribun untuk mengucapkan terima kasih kepada suporter Timnas Indonesia. Ucapan tersebut diberikan tim asuhan Makram Daboub itu lantaran mereka mendapat sambutan hangat di Tanah Air.