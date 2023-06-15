Respons Asnawi Mangkualam Usai Timnas Indonesia Gagal Kalahkan Palestina: Tidak Sesuai Harapan!

RESPONS Asnawi Mangkualam usai Timnas Indonesia gagal kalahkan Palestina. Asnawi mengatakan jika hasil yang diraih Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tidak sesuai dengan harapan.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia harus puas ditahan Palestina 0-0 di FIFA Matchday Juni 2023. Bentrokan kedua tim berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023) malam WIB.

Sejatinya, Timnas Indonesia mampu mendominasi jalannya pertandingan sejak awal. Namun, mereka gagal memaksimalkan peluang untuk mencetak gol. Selain itu, penampilan apik kiper Palestina, Rami Hamadeh juga menjadi salah satu faktor kegagalan Timnas Indonesia mendulang kemenangan.

Selepas pertandingan, Asnawi Mangkualam mengatakan jika hasil tersebut tidak sesuai dengan harapan seluruh penggawa Timnas Indonesia. Pasalnya, mereka menargetkan meraih kemenangan dan bisa meraup banyak poin dari laga tersebut.

"Tentunya pertandingan malam ini tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Sebab, kami di awal menargetkan tiga poin, memenangkan pertandingan, tetapi hasil imbang 0-0," ucap Asnawi dalam konferensi pers, Rabu (16/4/2023).

Kendati demikian, Asnawi Mangkualam tetap bersyukur meski Timnas Indonesia ditahan Palestina 0-0. Sebab, dia membeberkan kalau Skuad Garuda juga berhasil mencapai target lainnya yakni tidak kebobolan di laga kontra Palestina.