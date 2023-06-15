Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Asnawi Mangkualam Usai Timnas Indonesia Gagal Kalahkan Palestina: Tidak Sesuai Harapan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |00:21 WIB
Respons Asnawi Mangkualam Usai Timnas Indonesia Gagal Kalahkan Palestina: Tidak Sesuai Harapan!
Asnawi Mangkualam ketika tampil di laga Timnas Indonesia vs Palestina (Foto: PSSI)
A
A
A

RESPONS Asnawi Mangkualam usai Timnas Indonesia gagal kalahkan Palestina. Asnawi mengatakan jika hasil yang diraih Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tidak sesuai dengan harapan.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia harus puas ditahan Palestina 0-0 di FIFA Matchday Juni 2023. Bentrokan kedua tim berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia vs Palestina

Sejatinya, Timnas Indonesia mampu mendominasi jalannya pertandingan sejak awal. Namun, mereka gagal memaksimalkan peluang untuk mencetak gol. Selain itu, penampilan apik kiper Palestina, Rami Hamadeh juga menjadi salah satu faktor kegagalan Timnas Indonesia mendulang kemenangan.

Selepas pertandingan, Asnawi Mangkualam mengatakan jika hasil tersebut tidak sesuai dengan harapan seluruh penggawa Timnas Indonesia. Pasalnya, mereka menargetkan meraih kemenangan dan bisa meraup banyak poin dari laga tersebut.

"Tentunya pertandingan malam ini tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Sebab, kami di awal menargetkan tiga poin, memenangkan pertandingan, tetapi hasil imbang 0-0," ucap Asnawi dalam konferensi pers, Rabu (16/4/2023).

Kendati demikian, Asnawi Mangkualam tetap bersyukur meski Timnas Indonesia ditahan Palestina 0-0. Sebab, dia membeberkan kalau Skuad Garuda juga berhasil mencapai target lainnya yakni tidak kebobolan di laga kontra Palestina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192455/miliano_jonathans-sFbu_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, FC Utrecht Disarankan Pinjamkan Bintang Timnas Indonesia Miliano Jonathans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/49/1661333/10-pembalap-terbaik-motogp-2025-dominasi-marc-marquez-hingga-kebangkitan-bintang-muda-iig.webp
10 Pembalap Terbaik MotoGP 2025: Dominasi Marc Marquez hingga Kebangkitan Bintang Muda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/jakarta_international_stadium.jpg
Persija Terlunta-lunta, JIS Jawab dengan Proyek Nursery Rumput
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement