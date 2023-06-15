Persib Bandung Gasak Dewa United 2-1 di Laga Uji Coba, Luis Milla Beri Respons Begini

BANDUNG – Persib Bandung berhasil menggasak Dewa United 2-1 di laga uji coba. Menanggapi hasil tersebut, Luis Milla mengatakan jika dirinya merasa senang dengan raihan yang dicapai Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Laga antara Persib Bandung vs Dewa United dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Kamis (15/6/2023) malam WIB. Adapun dua gol Persib Bandung dicetak Ezra Walian (9’), dan Ferdiansyah (82’). Sementara satu gol Dewa United dicetak Nasir (90’).

Selepas pertandingan, Luis Milla merasa senang lantaran anak asuhnya menunjukkan proses yang apik dari tiga laga uji coba yang telah mereka lakoni. Sebelumnya, Persib Bandung berhasil meraih kemenangan saat menghadapi tim junior U-21 (3-0) dan Bandung United (6-0).

"Pertandingan ketiga ini saya senang. Tapi ada yang membuat saya senang dan ada hal yang membuat saya tidak senang. Tapi itu normal bila pemain tidak dalam kondisi terbaiknya," ungkap Luis Milla usai pertandingan.

"Idenya sih sudah mulai kita tanamkan kepada para pemain," sambungnya.

Lebih lanjut, Luis Milla tidak memungkiri permainan anak asuhnya di laga kontra Dewa United sudah semakin apik. Pelatih asal Spanyol itu menilai para pemain menunjukkan kekompakan dan tampil solid untuk bisa meraih hasil positif.