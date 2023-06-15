4 Pemain Timnas Palestina yang Pernah Main di Liga Indonesia, Nomor 1 Sahabat Marc Klok

DERETAN 4 pemain Timnas Palestina yang pernah main di Liga Indonesia akan diulas di artikel ini. Seperti yang telah diketahui, Timnas Indonesia baru saja melakoni pertandingan persahabatan dengan Palestina.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023) malam, pertandingan Indonesia melawan Palestina berakhir sama kuat dengan tanpa gol yang tercipta.

Berbicara tentang Timnas Palestina, ternyata ada beberapa pemain Timnas Palestina yang pernah merumput di Liga Indonesia. Siapa sajakah mereka? berikut ulasannya.

4. Mahmoud Eid





Mahmoud Eid merupakan pemain keturunan Swedia dan Palestina. Sepanjang kariernya, pemain yang berposisi sebagai sayap kanan ini pernah memperkuat Timnas Palestina pada 2014. Total, Mahmoud Eid telah mencatatkan 14 caps dengan torehan 1 gol.

Pada Januari 2020 lalu, Mahmoud Eid mencoba peruntungan dengan bergabung bersama Persebaya Surabaya. Dalam waktu singkat, pemain yang kini berusia 29 tahun itu berhasil mengantarkan Bajul Ijo juara Piala Gubernur Jatim. Sayangnya, karena ketidakjelasan kompetisi akibat Covid-19, Mahmoud Eid hengkang ke klub Qatar, Al Mesaimeer.

3. Yashir Islame





Pada tahun 2020, Barito Putera juga mendatangkan pemain asal Palestina, Yashir Islame. Islame merupakan pemain yang memiliki 18 caps bersama Timnas Palestina dengan torehan 6 gol.

Namun tidak jauh berbeda dengan Mahmoud Eid, kiprah Yashir Islame di Liga Indonesia juga hanya seumur jagung. Ketidakjelasan kompetisi akibat Covid-19 membuat Islame hanya mencatatkan 3 penampilan tanpa gol sebelum akhirnya hijrah ke Liga Chile bersama Rangers Talca.