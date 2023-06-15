Hasil Persib Bandung vs Dewa United di Uji Coba: Maung Bandung Menang Tipis 2-1

HASIL Persib Bandung vs Dewa United di laga uji coba akan dibahas di sini. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (15/6/2023) malam WIB berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Maung Bandung – julukan Persib.

Persib sudah unggul sejak menit kesembilan berkat gol Ezra Walian. Ferdiansyah kemudian memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-82, sebelum Dewa United memperkecil hasil menjadi 2-1 lewat gol Nasir pada menit ke-90.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak peluit dibunyikan, Persib langsung menguasai pertandingan. Namun, beberapa upaya untuk menerobos pertahanan Dewa United masih kesulitan.

Dewa United memiliki peluang emas melalui Alex Martins yang lolos dari kawalan Fitrul Dwi Rustapa. Namun, pertahanan Persib Bandung mampu meredamnya.

Dua menit berselang, Persib berhasil menciptakan gol melalui Ezra Walian setelah mendapatkan umpan terobosan dari Kakang Rudianto. Skor berubah 1-0 untuk Persib.

Namun, Persib harus mengeluarkan Dedi Kusnandar yang mengalami cedera. Beckham Putra pun mengambil alih tempatnya di lapangan.

Dewa United mencoba membalasnya dan langsung menekan pertahanan Persib. Tapi bola sundulan Risto Mitrevski masih tepat dipelukan Fitrul Dwi Rustapa.

Pada menit ke-20, kedua tim kesulitan untuk menembus pertahanan masing-masing. Beberapa kali, permainan yang ditunjukkan kedua tim pun menjurus kepada permainan keras.

Dua kartu kuning pun dikeluarkan. Masing-masing kepada pemain Dewa United yakni Egi Maulana karena menjatuhkan Kakang Rudianto dan kepada pemain Persib, Victor Igbonefo karena menghadang laju pemain Dewa United saat akan melakukan serangan.

Dewa United memiliki peluang emas pada menit ke-32 setelah Kakang Rudianto salah mengantisipasi bola yang mengarah ke gawang Persib. Namun Fitrul Dwi Rustapa berhasil menepis tendangan keras yang dilakukan Alex Martins.

Persib mencoba membalasnya melalui serangan balik. Tapi Ryan Kurnia yang sudah berhadapan dengan kiper Dewa United, masih bisa diantisipasi dengan baik M Natshir Fadhil Mahbuby.

Serangan demi serangan terus dilakukan kedua tim. Namun hingga peluit dibunyikan, skor 1-0 tidak berubah.