Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Dewa United: Ezra Walian Bawa Maung Bandung Unggul 1-0

HASIL babak pertama Persib Bandung vs Dewa United akan dibahas di sini. Laga uji coba di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Kamis (15/6/2023) berakhir 1-0 di babak pertama.

Maung Bandung – julukan Persib – unggul berkat gol Ezra Walian pada menit kesembilan. Dia mencetak gol berkat memaksimalkan umpan terobosan Kakang Rudianto.

Sejak peluit dibunyikan, Persib langsung menguasai pertandingan. Namun, beberapa upaya untuk menerobos pertahanan Dewa United masih kesulitan.

Dewa United memiliki peluang emas melalui Alex Martins yang lolos dari kawalan Fitrul Dwi Rustapa. Namun, pertahanan Persib Bandung mampu meredamnya.

Dua menit berselang, Persib berhasil menciptakan gol melalui Ezra Walian setelah mendapatkan umpan terobosan dari Kakang Rudianto. Skor berubah 1-0 untuk Persib.

Namun, Persib harus mengeluarkan Dedi Kusnandar yang mengalami cedera. Beckham Putra pun mengambil alih tempatnya di lapangan.

Dewa United mencoba membalasnya dan langsung menekan pertahanan Persib. Tapi bola sundulan Risto Mitrevski masih tepat dipelukan Fitrul Dwi Rustapa.

Pada menit ke-20, kedua tim kesulitan untuk menembus pertahanan masing-masing. Beberapa kali, permainan yang ditunjukkan kedua tim pun menjurus kepada permainan keras.