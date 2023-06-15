Per Hari Ini, Perwakilan PSSI-nya Jepang Mulai Bekerja Tingkatkan Kualitas Wasit Liga 1 2023-2024

PER hari ini, perwakilan PSSI-nya Jepang atau JFA mulai bekerja tingkatkan kualitas Liga 1 2023-2024. Hal ini diungkap oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam konferensi pers jelang Liga 1 2023-2024.

Erick Thohir telah melakukan kunjungan kerja hingga ke Jepang dan Jerman sejak resmi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Saat berkunjung ke Jepang, JFA bersepakat untuk membantu Indonesia agar bisa memiliki wasit yang lebih berkualitas.

Kerja sama PSSI dan JFA telah dimulai per hari Kamis (15/6/2023) ini. Delegasi dari JFA tersebut dijadwalkan untuk bekerja dari 15 hingga 20 Juni 2023. Mereka adalah Yoshimi Ogawa selaku Wakil Ketua Komite Wasit JFA dan Toshiyuki Nagi selaku instruktur wasit JFA.

“Dukungan PSSI kepada liga itu ya salah satunya kita bekerja sama dengan Jepang untuk peningkatan kualitas wasit, baik di seleksi liga maupun standarisasi daerah,” kata Erick Thohir kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (15/6/2023).

“Saya mendorong, hari ini sudah mulai training perwasitan. Karena tidak mungkin liga berkembang kalau sudah tahu skornya. Sekarang ada dua wasit Jepang kita bawa langsung, training tanggal 15-20 Juni kalau tak salah,” lanjutnya.

Erick Thohir juga mengatakan bahwa selama pelatihan, para perwakilan JFA akan terbagi dalam dua fokus. Yang pertama adalah mereview kinerja para wasit, sedangkan yang kedua adalah memberi mentoring agar memiliki standar yang sama.