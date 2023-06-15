Jelang Liga 1 2023-2024, Erick Thohir Bakal Tetapkan Standar Pengeluaran Klub

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengatakan bakal menetapkan standar pengeluaran klub jelang bergulirnya Liga 1 musim baru. Hal ini dilakukan agar klub di Indonesia tidak sembarangan dalam mengeluarkan dana dan jor-joran dalam belanja pemain.

Pasalnya, Erick Thohir tidak ingin kejadian klub bangkrut dialami di liga Indonesia. Terobosan baru ini pun akan ditetapkan tahun depan.

Terobosan-terobosan baru memang terus dikeluarkan PSSI untuk memajukan kompetisi sepak bola Indonesia. Contohnya saja, di kompetisi Liga 1 musim depan, ada penggunaan video assistant referee (VAR), pemakaian LED Perimeter Board di seluruh stadion markas klub, hingga pelatihan para wasit.

“Salah satunya terobosan yang kami rencanakan di tahun depan, ini hasil diskusi, akan ada penetapan yang namanya standar gaji atau pengeluaran klub,” kata Erick Thohir kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (15/6/2023).

“Ini salah satunya untuk menyamakan agar klub bisa berkompetisi dengan baik, klub jor-joran yang akhirnya buat klub bangkrut seperti halnya di Liga-liga lain,” sambungnya.