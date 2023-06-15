Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi! Persija Jakarta Pisah dengan 3 Pemain Asing Sekaligus, Termasuk Michael Krmencik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |15:35 WIB
Resmi! Persija Jakarta Pisah dengan 3 Pemain Asing Sekaligus, Termasuk Michael Krmencik
Persija Jakarta resmi berpisah dengan 3 pemain asingnya. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PERSIJA Jakarta resmi berpisah dengan tiga pemain asingnya sekaligus jelang bergulirnya Liga 1 2023-2024. Ketiga pemain asing itu adalah Hanno Behrens, Michael Krmencik, dan Abdulla Yusuf Helal.

Kabar ini disampaikan dalam unggahan Persija Jakarta di akun Instagram pribadinya @persija. Dalam keteranganya, Persija menyebut pihak manajemen dan ketiga pemain asing itu sepakat untuk mengakhiri kerja sama.

Persija Jakarta

“Persija resmi mengakhiri kerja sama dengan tiga pemain asingnya yaitu Hanno Behrens, Michael Krmencik, dan Abdulla Yusuf Helal,” tulis Persija di Instagram.

Hanno Behrens, Michael Krmencik, dan Abdulla Yusuf Helal sendiri direkrut Persija pada musim lalu. Mereka didatangkan oleh pelatih Persija, Thomas Doll, untuk mengisi slot pemain asing di Liga 1 2022-2023.

Sejatinya, Hanno Behrens, Michael Krmencik, dan Abdulla Yusuf Helal cukup memberi dampak positif untuk tim Persija. Musim lalu, Hanno bermain 18 kali dan mencetak lima gol dan satu assist.

Kemudian, Helal berhasil membukukan sembilan gol dan satu assist dalam 17 laga. Sementara Krmencik, dia menjadi top skor Persija pada musim 2022-2023 usai mengoleksi 10 gol dan satu assist dalam 23 laga.

Halaman:
1 2
      
