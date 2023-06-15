Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Langkah Erick Thohir Bikin Liga 1 2023-2024 Layaknya Liga Inggris: Pasang Papan Iklan Canggih

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |15:00 WIB
Langkah Erick Thohir Bikin Liga 1 2023-2024 Layaknya Liga Inggris: Pasang Papan Iklan Canggih
Erick Thohir dalam konferensi pers jelang Liga 1 2023-2024 (Foto: MPI)
A
A
A

LANGKAH Erick Thohir bikin Liga 1 2023-2024 layaknya Liga Inggris. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa semua klub Liga 1 2023-2024 nantinya akan memasang papan iklan canggih di pinggir lapangan atau LED Perimeter Board.

PSSI terus melakukan terobosan demi memperbaiki diri sejak Erick Thohir terpilih sebagai Ketum pada Februari 2023 lalu. Erick pun telah melakukan studi banding hingga ke Jepang dan Jerman.

Erick Thohir

Upaya untuk meningkatkan kualitas kompetisi ini tentu tak lepas dari kondisi keuangan yang bagus. Erick Thohir pun tak menampik bahwa hal itu memang berhubungan, sebagaimana yang disampaikan olehnya dalam konferensi pers jelang Liga 1 2023-2024 di kawasan Senayan, Jakarta Pusat

“Kemarin benchmarking dengan Jepang, itu secara PSSI pendapatannya hampir 200 juta US. Mereka punya fasilitas latihan luar biasa, itulah kenapa punya program yang kuat dan bagus karena punya keuangan yang kuat,” kata Erick Thohir kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (15/6/2023).

“Begitu juga dengan Jerman. Itu bisa dilihat pendapatan liga Jerman kurang lebih 4,2 triliun, terbesar kedua di bawah Liga Inggris. Artinya apa? Ketika liganya punya pendanaan yang sangat kuat, kualitas liganya naik. Itu fakta yang tak terhindarkan,” lanjutnya.

PSSI berusaha untuk meningkatkan kualitas kompetisi dengan menerapkan VAR mulai Februari 2024. Selain itu, stadion-stadion di Liga 1 2023-2024 nantinya akan menggunakan LED Perimeter Board.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/51/1661549/rebut-emas-sea-games-2025-patricia-geraldine-bidik-asian-games-2026-znj.webp
Raih Emas Wushu SEA Games 2025, Patricia Geraldine Bidik Asian Games 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/penyerang_manchester_united_joshua_zirkzee.jpg
Joshua Zirkzee Tinggalkan Man United? Siap Jadi Rival Jay Idzes dan Emil Audero di Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement