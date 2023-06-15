Langkah Erick Thohir Bikin Liga 1 2023-2024 Layaknya Liga Inggris: Pasang Papan Iklan Canggih

LANGKAH Erick Thohir bikin Liga 1 2023-2024 layaknya Liga Inggris. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa semua klub Liga 1 2023-2024 nantinya akan memasang papan iklan canggih di pinggir lapangan atau LED Perimeter Board.

PSSI terus melakukan terobosan demi memperbaiki diri sejak Erick Thohir terpilih sebagai Ketum pada Februari 2023 lalu. Erick pun telah melakukan studi banding hingga ke Jepang dan Jerman.

Upaya untuk meningkatkan kualitas kompetisi ini tentu tak lepas dari kondisi keuangan yang bagus. Erick Thohir pun tak menampik bahwa hal itu memang berhubungan, sebagaimana yang disampaikan olehnya dalam konferensi pers jelang Liga 1 2023-2024 di kawasan Senayan, Jakarta Pusat

“Kemarin benchmarking dengan Jepang, itu secara PSSI pendapatannya hampir 200 juta US. Mereka punya fasilitas latihan luar biasa, itulah kenapa punya program yang kuat dan bagus karena punya keuangan yang kuat,” kata Erick Thohir kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (15/6/2023).

“Begitu juga dengan Jerman. Itu bisa dilihat pendapatan liga Jerman kurang lebih 4,2 triliun, terbesar kedua di bawah Liga Inggris. Artinya apa? Ketika liganya punya pendanaan yang sangat kuat, kualitas liganya naik. Itu fakta yang tak terhindarkan,” lanjutnya.

PSSI berusaha untuk meningkatkan kualitas kompetisi dengan menerapkan VAR mulai Februari 2024. Selain itu, stadion-stadion di Liga 1 2023-2024 nantinya akan menggunakan LED Perimeter Board.