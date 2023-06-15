Bos Dewa United Kegirangan Usai Tangsel Warriors Gaet Alta Ballah Jelang Liga 1 2023-2024

BOS Dewa United, Ardian Satya Negara kegirangan usai Tangsel Warriors -julukan Dewa United- gaet Alta Ballah jelang Liga 1 2023-2024. Dia mengatakan sang pemain sangat dibutuhkan tim pelatih Dewa United lantaran memiliki kualitas yang patut diacungi jempol.

Alta Ballah resmi bergabung dengan Dewa United untuk Liga 1 2023-2024. Bergabungnya Alta Ballah diumumkan secara langsung lewat keterangan resmi klub Dewa United, Rabu (14/6/2023).

“Dewa United FC secara resmi memperkenalkan Alta Ballah sebagai rekrutan anyar untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Alta sebelum memperkuat Persebaya Surabaya pada musim lalu,” tulis laman resmi Dewa United, dikutip pada Rabu (14/6/2023).

Menanggapi kehadiran Alta Ballah, bos Dewa United yakni Ardian Satya Negara mengaku sangat senang. Ardian mengatakan, Alta merupakan salah satu pemain muda potensial yang sesuai dengan kebutuhan Tangsel Warriors.

"Kami sangat senang dengan kehadiran Alta Ballah di tim ini. Dia adalah pemain yang benar-benar dibutuhkan tim pelatih karena kualitasnya,” ujar Ardian.

“Selain itu kami juga melihat dia adalah salah satu talenta muda yang punya potensi besar," sambungnya.