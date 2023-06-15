Advertisement
LIGA INDONESIA

Asisten Pelatih Persib Bandung Blak-blakan soal Target Maung Bandung Jelang Hadapi Dewa United di Laga Uji Coba

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |04:50 WIB
Asisten Pelatih Persib Bandung Blak-blakan soal Target Maung Bandung Jelang Hadapi Dewa United di Laga Uji Coba
Asisten pelatih Persib Bandung, Bayu Eka Sari blak-blakan soal target Maung Bandung jelang hadapi Dewa United di laga uji coba (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
BANDUNG – Asisten pelatih Persib Bandung, Bayu Eka Sari blak-blakan soal target Maung Bandung -julukan Persib Bandung- jelang hadapi Dewa United di laga uji coba. Pertandingan uji coba itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (15/6/2023).

Asisten pelatih yang akrab disapa Bang Bes itu menjelaskan tujuan dari uji coba kontra Dewa United hanya ingin melihat level permainan penggawa Persib Bandung. Pasalnya, mereka telah menjalani latihan dengan intensif selama 10 hari terakhir.

Persib Bandung

"Jadi pemain akan terus kita evaluasi dan kelayakan mereka di Persib yang akan menjadi kunci dan core akan dipantau dari pertandingan besok," kata Bang Bes di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu (14/6/2023).

Lebih lanjut, Bang Bes memastikan Persib Bandung telah menjalani persiapan jelang bentrok dengan Dewa United. Salah satunya yakni mempersiapkan taktik untuk bisa meredam serangan-serangan tim berjuluk Tangsel Warriors itu.

"Tim yang besok akan main juga sudah disiapkan dan diakhir-akhir latihan kita ada latihan set piece. Jadi kita sudah mulai turun, kemarin kita tinggi terus dan dalam dua hari terakhir sudah hanya satu kali latihan supaya pemain fit untuk pertandingan besok dan bisa TC di Yogya selama 10 hari," bebernya.

Akan tetapi, Bang Bes mengatakan Maung Bandung tidak akan menurunkan seluruh pemain di laga tersebut. Sebab, sejumlah pemain akan mendapatkan jatah bermain lebih banyak.

1 2
      
