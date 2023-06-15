Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Persija Jakarta Tak Kunjung Tambah Pemain Asing pada Bursa Transfer Jelang Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |04:33 WIB
Penyebab Persija Jakarta Tak Kunjung Tambah Pemain Asing pada Bursa Transfer Jelang Liga 1 2023-2024
Berikut penyebab Persija Jakarta tak kunjung tambah pemain asing jelang Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

PENYEBAB Persija Jakarta tak kunjung tambah pemain asing pada bursa transfer jelang Liga 1 2023-2024 akan Anda ketahui di sini. Wakil Presiden Persija Jakarta, Ganesha Putera mengatakan timnya harus menyesuaikan jendela transfer untuk menggaet pemain asing.

Sebagaimna diketahui, sampai saat ini Persija Jakarta masih belum menambah pemain anyar jelang Liga 1 2023-2024. Tercatat, tim berjuluk Macan Kemayoran itu baru mendatangkan tiga pemain yakni Rizky Ridho, Akbar Arjunsyah, dan Ryo Matsumura.

Persija Jakarta

(Skuad Persija Jakarta jalani latihan jelang Liga 1 2023-2024)

Terkait pemain asing, Persija Jakarta juga masih menyisakan empat slot berdasarkan regulasi 5+1. Pasalnya, saat ini baru dua pemain asing yang mengisi tim asuhan Thomas Doll itu yakni Ondrej Kudela dan Ryo Matsumura.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Persija Jakarta, Ganesha Putera menjelaskan timnya masih aktif dalam mencari pemain asing di bursa transfer jelang Liga 1 2023-2024. Akan tetapi, proses untuk mendatangkan pemain asing harus menyesuaikan dengan jendela transfer lantaran kompetisi di luar negeri baru saja berakhir.

"Proses rekrutmen saat ini adalah transisi dari kalender kompetisi satu tahun dan lompat tahun. Saat ini perlu adaptasi penyesuaian jendela transfer,” ucap Ganesha dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru, Rabu (16/4/2023).

Halaman:
1 2
      
