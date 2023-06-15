Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rencana Bali United Jelang Bergulirnya Liga 1 2023-2024 Diungkap Stefano Cugurra

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |02:53 WIB
Rencana Bali United Jelang Bergulirnya Liga 1 2023-2024 Diungkap Stefano Cugurra
Para pemain Bali United menjalani latihan jelang Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

RENCANA Bali United jelang bergulirnya Liga 1 2023-2024 diungkap Stefano Cugurra. Pelatih yang kerap disapa Teco itu mengatakan Serdadu Tridatu -julukan Bali United- akan menggelar dua laga uji coba.

Seperti diketahui, Bali United berhasil memastikan diri lolos ke Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024. Kepastian itu didapat setelah menaklukkan PSM Makassar dengan via adu penalti 5-4 di Stadion B.J Habibie, Pare-Pare pada Sabtu (10/6/2023) lalu.

Bali United

Meski telah melewati laga berat kontra PSM Makassar, Stefano Cugurra menyebut pihaknya akan merencanakan dua laga uji coba untuk Bali United jelang bergulirnya Liga 1 2023-2024. Rencananya, calon lawan yang akan dihadapi Serdadu Tridatu di uji coba itu berasal dari tim-tim Liga 1.

"Kami tim pelatih akan merencanakan 2 laga uji coba," singkat Stefano Cugurra dilansir dari laman Bali United, Rabu (14/6/2023).

Sementara itu, Bali United sempat diliburkan setelah memastikan diri lolos ke Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024. Akan tetapi, Serdadu Tridatu sudah siap untuk kembali menjalani latihan guna mempersiapkan menyambut Liga 1 2023-2024.

