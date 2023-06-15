Harapan Besar Stefano Cugurra Usai Elias Dolah Dipanggil Timnas Thailand untuk FIFA Matchday Juni 2023

Stefano Cugurra berharap Elias Dolah dapat bermain bersama Timnas Thailand di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Laman resmi Bali United)

HARAPAN besar pelatih Bali United, Stefano Cugurra usai Elias Dolah dipanggil Timnas Thailand untuk FIFA Matchday Juni 2023. Juru taktik yang akrab disapa Teco itu berharap Elias Dolah dapat memperbaiki kondisi fisiknya setelah menjalani laga bersama Gajah Perang -julukan Timnas Thailand.

Seperti diketahui, Elias Dolah telah bergabung dengan Bali United untuk Liga 1 2023-2024. Akan tetapi, sang pemain masih menunggu hasil dari proses pemeriksaan kesehatan (Medical check up).

Elias Dolah pun mendapat panggilan dari Timnas Thailand untuk melakoni FIFA Matchday Juni 2023. Timnas Thailand sendiri akan menghadapi Taiwan pada Jumat (16/6/2023) dan Hong Kong pada Senin (19/6/2023).

Menanggapi hal tersebut, Stefano Cugurra pun membeberkan harapannya. Teco berharap sang pemain bisa mendapatkan kesempatan bermain guna meningkatkan kondisi fisiknya agar siap saat Liga 1 2023-2024 mulai bergulir.

"Semoga dengan agenda bersama Thailand dia bisa memperbaiki kondisi fisik untuk bisa lebih siap buat tanding tanggal 1 Juli lawan PSS Sleman," kata Stefano Cugurra dilansir dari laman Bali United, Rabu (14/6/2023).