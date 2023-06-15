Persib Bandung Boyong Alberto Rodriguez Jelang Liga 1 2023-2024, Nick Kuipers Bongkar Perasaannya

PERSIB Bandung boyong Alberto Rodriguez jelang Liga 1 2023-2024, Nick Kuipers bongkar perasaannya. Kuipers mengaku senang Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- mendatangkan pemain berkualitas untuk bersaing di Liga 1 musim depan.

Perlu diketahui, Persib Bandung memiliki persoalan besar di lini belakang mereka pada Liga 1 2022-2023 lalu. Pasalnya, tim asuhan Luis Milla itu kebobolan sebanyak 50 kali dan memasukkan 54 gol dari 38 pertandingan.

Oleh sebab itu, Luis Milla mendatangkan Alberto Rodriguez pada bursa transfer jelang Liga 1 2023-2024. Sebelumnya, Alberto Rodriguez merupakan pemain klub divisi dua Liga Spanyol, CD Lugo.

Menanggapi soal pemain anyar Persib Bandung, Nick Kuipers pun mengatakan sangat menyambut baik rekrutan baru Pangeran Biru. Dia mengaku senang timnya mendatangkan pemain berkualitas yang mana akan meningkatkan performa mereka di musim depan.

"Pemain bagus akan datang dan saya senang. Kami akan melanjutkan perjuangan dan berusaha memberikan yang terbaik sebagai sebuah tim untuk bisa membawa trofi ke Bandung," kata Nick Kuipers dilansir dari laman Persib, Rabu (14/6/2023).

Lebih lanjut, Nick Kuipers mengakui kalau dirinya memang belum mengenal Alberto Rodriguez. Kendati begitu, pemain asal Belanda itu tahu Alberto Rodriguez mempunyai kualitas apik lantaran memiliki pengalaman bermain di divisi dua Liga Spanyol.